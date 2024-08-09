https://crimea.ria.ru/20240809/19-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-porazheny-voennye-zavody-i-aerodromy-1139486047.html

19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ

19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2024

19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T16:36

2024-08-09T16:36

2024-08-09T16:38

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, уничтожены базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.Неделей ранее российские военные нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУАрмия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу