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19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ
19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2024
19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T16:36
2024-08-09T16:38
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, уничтожены базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.Неделей ранее российские военные нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУАрмия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ

ВС России нанесли 19 групповых ударов по военным заводам и аэродромам на Украине за неделю

16:36 09.08.2024 (обновлено: 16:38 09.08.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

"Поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.
Неделей ранее российские военные нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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16:3619 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ
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