https://crimea.ria.ru/20240802/11-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-kakie-obekty-unichtozhili-na-ukraine-1139322213.html

11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине

11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине - РИА Новости Крым, 02.08.2024

11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T16:27

2024-08-02T16:27

2024-08-02T16:27

министерство обороны рф

новости сво

украина

потери всу

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным складам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.Неделей ранее российские военные нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятиеВзрывы на Украине: обесточены 483 населенных пунктаАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения

украина

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2024

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министерство обороны рф, новости сво, украина, потери всу , вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс)