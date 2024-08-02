https://crimea.ria.ru/20240802/11-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-kakie-obekty-unichtozhili-na-ukraine-1139322213.html
11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине
11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине - РИА Новости Крым, 02.08.2024
11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T16:27
2024-08-02T16:27
2024-08-02T16:27
министерство обороны рф
новости сво
украина
потери всу
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным складам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.Неделей ранее российские военные нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятиеВзрывы на Украине: обесточены 483 населенных пунктаАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, украина, потери всу , вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс)
11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине
ВС России нанесли 11 групповых ударов по военным заводам и цехам сборки дронов на Украине