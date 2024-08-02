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11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине
11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине - РИА Новости Крым, 02.08.2024
11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T16:27
2024-08-02T16:27
министерство обороны рф
новости сво
украина
потери всу
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным складам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.Неделей ранее российские военные нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятиеВзрывы на Украине: обесточены 483 населенных пунктаАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, украина, потери всу , вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс)
11 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине

ВС России нанесли 11 групповых ударов по военным заводам и цехам сборки дронов на Украине

16:27 02.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным складам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Вооруженными силами РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Неделей ранее российские военные нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники.
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