Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240807/armiya-rf-razgromila-neftezavod-i-punkt-dislokatsii-naemnikov-na-ukraine-1139428605.html
Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
Вооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили снабжающий топливом ВСУ нефтезавод и пункт дислокации иностранных наемников на... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T14:06
2024-08-07T14:06
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139428487_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44cba727ea07712c0e307c2a978be3d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили снабжающий топливом ВСУ нефтезавод и пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 беспилотников, из них 41 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 322 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16798 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24469 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240807/voyska-rossii-ne-dopustili-prodvizheniya-vsu-vglub-kurskoy-oblasti--mo--1139426954.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139428487_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc0c7567181683e87e6d7cf35323da83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине

Российские войска поразили нефтезавод и пункт дислокации иностранных боевиков на Украине

14:06 07.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России
Самолет ВКС России
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили снабжающий топливом ВСУ нефтезавод и пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ; пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153-х районах", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 беспилотников, из них 41 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 322 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16798 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24469 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
12:37
Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
15:28В Севастополе утонула пожилая женщина
15:20Почти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето
14:42Путин открыл новый детский сад в Симферополе
14:33Врачи из Москвы и Питера прибывают в Курск по поручению Путина
14:26ВСУ стремительно теряют людей и западную технику
14:23Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
14:13Путину доложили о ситуации в Курской области
14:09Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи
14:06Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
13:59СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
13:49Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
13:48Новая авария на линиях в Крыму - Алупка и Кореиз без света
13:41РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы
12:596 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку
12:45Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Воронеж
12:37Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО
12:36В Керчи будут стрелять
12:23Курская область: новости о ситуации на границе с Украиной
12:17В Ялте мужчина упал с подпорной стены
Лента новостейМолния