https://crimea.ria.ru/20240807/armiya-rf-razgromila-neftezavod-i-punkt-dislokatsii-naemnikov-na-ukraine-1139428605.html

Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине

Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине

Вооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили снабжающий топливом ВСУ нефтезавод и пункт дислокации иностранных наемников на... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T14:06

2024-08-07T14:06

2024-08-07T14:06

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили снабжающий топливом ВСУ нефтезавод и пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 беспилотников, из них 41 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 322 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16798 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24469 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240807/voyska-rossii-ne-dopustili-prodvizheniya-vsu-vglub-kurskoy-oblasti--mo--1139426954.html

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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости