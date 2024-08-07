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Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
Вооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили снабжающий топливом ВСУ нефтезавод и пункт дислокации иностранных наемников на... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T14:06
2024-08-07T14:06
2024-08-07T14:06
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили снабжающий топливом ВСУ нефтезавод и пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 беспилотников, из них 41 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 322 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16798 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24469 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240807/voyska-rossii-ne-dopustili-prodvizheniya-vsu-vglub-kurskoy-oblasti--mo--1139426954.html
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
Российские войска поразили нефтезавод и пункт дислокации иностранных боевиков на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили снабжающий топливом ВСУ нефтезавод и пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ; пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153-х районах", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 беспилотников, из них 41 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 322 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16798 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24469 единиц специальной военной автомобильной техники.