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Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней
Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней
Военные учения в течение трех дней будут проходить рядом с Керчью. Об этом предупреждает администрация города. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T07:45
2024-09-17T07:45
учения
керчь
керченский пролив
керченский полуостров
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Военные учения в течение трех дней будут проходить рядом с Керчью. Об этом предупреждает администрация города.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Ранее глава администрации Армянска на севере Крыма Василий Телиженко предупредил, что в городе в среду пройдут плановые учения силовых структур.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врагаФлот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет
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РИА Новости Крым
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учения, керчь, керченский пролив, керченский полуостров, новости крыма
Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней

В течение трех дней вблизи Керчи будут проходить учения

07:45 17.09.2024
 
© РИА Новости КрымДень города в Керчи
День города в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Военные учения в течение трех дней будут проходить рядом с Керчью. Об этом предупреждает администрация города.
"Вблизи Керчи будут проходить тактико-специальные учения в период: с 12.00 17 сентября до 13.00 19 сентября", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.
Ранее глава администрации Армянска на севере Крыма Василий Телиженко предупредил, что в городе в среду пройдут плановые учения силовых структур.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.
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УченияКерчьКерченский проливКерченский полуостровНовости Крыма
 
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