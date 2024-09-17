https://crimea.ria.ru/20240917/voennye-ucheniya-proydut-vblizi-kerchi-v-techenie-trekh-dney-1140382049.html

Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней

Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Военные учения пройдут вблизи Керчи в течение трех дней

Военные учения в течение трех дней будут проходить рядом с Керчью. Об этом предупреждает администрация города. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T07:45

2024-09-17T07:45

2024-09-17T07:45

учения

керчь

керченский пролив

керченский полуостров

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Военные учения в течение трех дней будут проходить рядом с Керчью. Об этом предупреждает администрация города.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Ранее глава администрации Армянска на севере Крыма Василий Телиженко предупредил, что в городе в среду пройдут плановые учения силовых структур.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врагаФлот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет

керчь

керченский пролив

керченский полуостров

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2024

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учения, керчь, керченский пролив, керченский полуостров, новости крыма