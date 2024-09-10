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Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет
Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет
Впервые за несколько десятилетий Россия проводит такие масштабные учения на море, заявил президент России Владимир Путин, говоря об учениях "Океан-2024. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T15:53
2024-09-10T15:57
учения "океан-2024"
владимир путин (политик)
учения
армия и флот
россия
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Впервые за несколько десятилетий Россия проводит такие масштабные учения на море, заявил президент России Владимир Путин, говоря об учениях "Океан-2024.Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелятьЗатопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются рискиДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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учения "океан-2024", владимир путин (политик), учения, армия и флот, россия, министерство обороны рф, новости
Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет

Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет

15:53 10.09.2024 (обновлено: 15:57 10.09.2024)
 
© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанкМногоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке
Многоцелевой фрегат Маршал Шапошников на параде во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Впервые за несколько десятилетий Россия проводит такие масштабные учения на море, заявил президент России Владимир Путин, говоря об учениях "Океан-2024.
"За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море", - сказал он на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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Учения "Океан-2024"Владимир Путин (политик)УченияАрмия и флотРоссияМинистерство обороны РФНовости
 
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