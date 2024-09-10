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В Феодосии будут стрелять
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В Феодосии будут стрелять
Во вторник в Феодосии пройдут учения со стрельбой, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T10:00
2024-09-10T10:00
2024-09-10T10:00
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игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Феодосии пройдут учения со стрельбой, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По данным мэра, также проведение стрельб возможно в период с 19:00 до 21:00. Он обратился к жителям и гостям города с просьбой доверять только проверенной информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба слышна с молов Военной гавани НовороссийскаВ Севастополе тренируется флот: когда будет громкоНочью под Евпаторией будет громко
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крым, феодосия, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко
В Феодосии будут стрелять
Учения со стрельбой пройдут во вторник в Феодосии