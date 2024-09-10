https://crimea.ria.ru/20240910/v-feodosii-budut-strelyat-1140248458.html

В Феодосии будут стрелять

В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 10.09.2024

В Феодосии будут стрелять

Во вторник в Феодосии пройдут учения со стрельбой, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T10:00

2024-09-10T10:00

2024-09-10T10:00

крым

феодосия

новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

игорь ткаченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_023d83bd9d5f68a6ebaae0a7a3bb5551.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Феодосии пройдут учения со стрельбой, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По данным мэра, также проведение стрельб возможно в период с 19:00 до 21:00. Он обратился к жителям и гостям города с просьбой доверять только проверенной информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба слышна с молов Военной гавани НовороссийскаВ Севастополе тренируется флот: когда будет громкоНочью под Евпаторией будет громко

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко