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Стрельба слышна с молов Военной гавани Новороссийска

Стрельба слышна с молов Военной гавани Новороссийска - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Стрельба слышна с молов Военной гавани Новороссийска

Учения военных со стрельбой проходят в четверг в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T21:01

2024-09-05T21:01

2024-09-05T21:01

новороссийск

учения

новости

краснодарский край

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Учения военных со стрельбой проходят в четверг в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят также в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВ Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, новости, краснодарский край, безопасность