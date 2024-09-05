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Стрельба слышна с молов Военной гавани Новороссийска
Стрельба слышна с молов Военной гавани Новороссийска - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Стрельба слышна с молов Военной гавани Новороссийска
Учения военных со стрельбой проходят в четверг в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T21:01
2024-09-05T21:01
2024-09-05T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Учения военных со стрельбой проходят в четверг в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят также в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВ Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров
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новороссийск, учения, новости, краснодарский край, безопасность
Стрельба слышна с молов Военной гавани Новороссийска
В четверг в Новороссийске проходят учения военных