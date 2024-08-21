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В Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров

В Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров

Попытка вторжения украинских войск в Крым маловероятна, однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T15:49

2024-08-21T15:49

2024-08-21T15:49

владимир константинов

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

новости сво

вооруженные силы россии

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Попытка вторжения украинских войск в Крым маловероятна, однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов."Они (ВСУ) бы очень хотели (вторгнуться в Крым – ред.). Но – как? На этом направлении их ждут закаленные в боях части нашей армии. Сама география ограничивает возможности для прорыва в Крым сходу. Одним словом, маловероятно", – сказал глава Госсовета республики в интервью "Парламентской газете".Тем не менее, по словам Константинова, Крым для киевского режима — "слишком "вкусная" цель"."Они (ВСУ – ред.) пробуют периодически, бьют дальнобойными средствами. Иногда эти удары болезненны. В этом плане мы сохраняем предельную бдительность, готовы сделать все для того, чтобы вероятность тяжелых последствий свести к минимуму, а сами последствия, если что, оперативно ликвидировать", – отметил политик.Он добавил, что все крымчане верят в мастерство и высокую степень готовности дислоцированных на полуострове российских сил противовоздушной обороны. Власти республики взаимодействуют с ними и оказывают им всю необходимую поддержку, подчеркнул Константинов.По его словам, сейчас Владимир Зеленский "загнан в угол", у киевского режима нет явных успехов на фронте, поэтому ему надо "надо что-то предпринять, что может вселить оптимизм" в западных спонсоров Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваУдары вглубь России: какие страны дали добро УкраинеВСУ планирует удар по Крыму на День независимости Украины – новый фейк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости сво, вооруженные силы россии, мнения