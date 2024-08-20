https://crimea.ria.ru/20240820/udary-vglub-rossii-kakie-strany-dali-dobro-ukraine-1139736653.html

Удары вглубь России: какие страны дали добро Украине

Удары вглубь России: какие страны дали добро Украине - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Удары вглубь России: какие страны дали добро Украине

Член НАТО Дания разрешила украинским войскам наносить удары по российской территории переданным Копенгагеном вооружением, заявил глава МИД страны Ларс Лекке... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T19:10

2024-08-20T19:10

2024-08-20T19:10

поставки западного оружия украине

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германия

великобритания

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Член НАТО Дания разрешила украинским войскам наносить удары по российской территории переданным Копенгагеном вооружением, заявил глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, устанавливать для Киева подобные ограничения нельзя, поскольку эти удары якобы нужны для "обеспечения оборонительных операций, чтобы перекрыть цепь снабжения российских войск". Какие еще страны Североатлантического альянса дали киевскому режиму такие разрешения и каких вооружений это касается – в подборке РИА Новости Крым.СШАГлавный поставщик вооружений, техники и боеприпасов для украинской армии давно одобрил удары ВСУ своим вооружением по Крыму, Донбассу и Новороссии. С момента передачи Киеву высокоточных баллистических ракет ATACMS (дальность стрельбы от 165 до 300 км) в апреле этого года украинские боевики регулярно бьют ими по полуострову и новым регионам. В частности, именно эти боеприпасы применялись при ударах по пляжу в Севастополе 23 июня и по жилому дому в Луганске 7 июня А уже в конце мая Пентагон подтвердил, что США разрешили Киеву использовать американское оружие "в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области против российских сил". Таким образом, Вашингтон фактически одобрил удары своим оружием по Белгородской, Курской и Воронежской областям.Президент страны Джо Байден впоследствии подтвердил, что киевский режим может бить американским оружием по целям в приграничных российских районах, но заверил при этом, что Вашингтон не разрешает Украине наносить удары "на 200 миль вглубь России, а также по Москве и по Кремлю".Но если ATACMS пока запускают только по Крыму и новым регионам, то американские РСЗО HIMARS (дальность стрельбы 80 км) активно применяются украинскими боевиками при обстрелах Белгородской и Курской областей. Лидеры киевского режима регулярно просят Вашингтон снять ограничение на удары ATACMS по России.ВеликобританияОфициальный Лондон, выступающий наряду с Вашингтоном главным застрельщиком эскалации конфликта на Украине, до поры до времени хранил молчание по вопросу снятия табу на удары вглубь России натовским оружием. Информационные вбросы по этому поводу производили в основном подконтрольные СМИ, бывшие военные и эксперты, которые, что называется, зондировали почву. Но уже в начале мая этого года глава Форин-офис Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что украинские войска имеют право использовать предоставленное Британией оружие для ударов по целям внутри России.Риши Сунак, который на тот момент возглавлял правительство Соединенного Королевства, подтвердил слова министра, а сменивший его в июле лейборист Кир Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Лондона дальнобойные ракеты.В распоряжении ВСУ имеются крылатые ракеты класса "воздух-земля" Storm Shadow дальностью 250 км, которые Британия поставляет Киеву с весны прошлого года. СМИ тогда сообщали, что Лондон якобы при этом запретил руководству Украины бить ими по территории России, за исключением Крыма и новых регионов. Однако в конце мая этого года советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg заявил, что британцы уже разрешили Киеву наносить удары по объектам внутри России ракетами Storm Shadow, и что "прецедент уже есть". Впоследствии минобороны Великобритании опровергло эту информацию.Четкого ответа на вопрос, почему при публичном одобрении властей Британии Киев не использует Storm Shadow по территории РФ в границах до 2014 года, до сих пор нет. На днях газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что Лондон в целом не против таких ударов, но этого не позволяют США. Администрация президента Джо Байдена якобы "опасается эскалации конфликта". Однако тут же газета The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Штаты не блокируют инициативу Лондона по ударам, так как даже не получали от британских властей подобного запроса.ФранцияПрезидент Франции Эммануэль Макрон, который на первых порах пытался примерить на себя лавры главного европейского "миротворца", в конечном итоге сбросил маску и призвал снять для Киева ограничение на удары ВСУ западным оружием по военным объектам в любой точке России. В конце мая на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем Макрон заявил, что союзники Киева "должны позволить ВСУ нейтрализовывать военные объекты, с которых запускаются ракеты". Такую же агрессивную позицию французский лидер продемонстрировал несколькими месяцами ранее, заявив, что не следует исключать отправку западных войск на Украину.Основной и пока единственный вид французского дальнобойного оружия, который на данный момент есть в распоряжении киевского режима – высокоточные крылатые ракеты SCALP, которые Париж поставляет Украине с лета прошлого года. Это французский аналог британской ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля" с комбинированной боевой частью и дальностью поражения 250 км.В начале июня Макрон в интервью журналистам анонсировал передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5, но ничего не сказал ни о количестве машин, которые должна получить Украина, ни о сроках поставок. По данным СМИ, речь идет о пяти самолетах, но пока Mirage 2000-5 у украинских ВВС нет.ГерманияПозиция ФРГ в вопросе нанесения ударов дальнобойными ракетами вглубь России не отличается однозначностью и последовательностью. Так, канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Берлин не будет поставлять Киеву дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением. "Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", - заявил он с трибуны Бундестага в марте этого года. Шольц добавил, что делает это ради того, чтобы Германия "не была вовлечена в войну".В то же время уже в конце мая официальный представитель минобороны ФРГ Кристина Рутси заявила, что между Германией и Украиной существуют некие "договоренности по отдельным системам вооружений", которые не подлежат обнародованию. А спустя несколько дней пресс-секретарь правительства страны Штеффен Хебештрайт обозначил позицию Берлина, заявив, что недавние обстрелы Харьковской области осуществлялись "с позиций в районе Харькова, в частности с непосредственно прилегающей к российской границе территории" и Киев "имеет право защищаться от этих нападений".Таким образом, немецкие власти также фактически дали добро на удары ВСУ по объектам в глубине территории РФ. Однако решение по поставкам Киеву своего основного дальнобойного вооружения – крылатых ракет Taurus класса "воздух-земля" дальностью 500 км – правительство Германии пока не приняло.Дискуссия по этому вопросу продолжалась долго, но сошла на нет после обнародования расшифровки беседы высокопоставленных офицеров Бундесвера о планах поставок Taurus киевскому режиму для нанесения ударов по Крымскому мосту.Чтобы как можно скорее замять скандал, власти ФРГ вообще прекратили публичные обсуждения поставок крылатых ракет Украине. Основным немецким вооружением, которое поставляется Киеву, остаются танки Leopard-2, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и реактивная система залпового огня (РСЗО) Mars II дальностью поражения 40 км и 84 км соответственно. Также планируется передача Украине самоходных гаубиц RCH-155 (радиус поражения 54 км).Есть еще ряд стран НАТО, призвавших снять для Украины запреты на удары натовским оружием по территории РФ. В их числе Канада, Нидерланды, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция и Чехия. Однако заявления этих сателлитов США ровным счетом ничего не меняют. Ни одна из них на данный момент не передала Киеву никаких дальнобойных ракет, чтобы ВСУ хотя бы попытались эти удары нанести – максимум реактивные системы залпового огня, артиллерию и танки. Хотя и это натовское вооружение сегодня используется украинскими войсками в Курской области.Если же продолжать тему дальнобойного вооружения, некоторый вес здесь имеет разве что голос Амстердама, обещавшего передать киевскому режиму истребители F-16, с которых эти ракеты могут запускать. А потому голоса этих государств – не более чем попытка создать видимость консенсуса внутри НАТО по поводу того, как использовать переданное Киеву западное вооружение.Реакция РоссииРуководство РФ неоднократно предупреждало, что удары дальнобойным натовским оружием вглубь российской территории неизбежно приведет к эскалации конфликта, окончательному разрушению международных отношений и подрыву безопасности в мире. О конкретных последствиях таких шагов недвусмысленно заявил президент страны Владимир Путин в начале июня этого года:Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь предупредил, что такие "просчеты" США и их союзников "могут иметь фатальные последствия". По словам дипломата на Западе "в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить".

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https://crimea.ria.ru/20240730/kakim-oruzhiem-snaryadyat-peredavaemye-ukraine-f-16-1139245163.html

https://crimea.ria.ru/20240525/pochemu-sholts-ne-dast-ukraine-taurus--mnenie-eksperta-1137591870.html

https://crimea.ria.ru/20240816/kanadskoe-oruzhie-v-rossiyskom-prigraniche--pochemu-ottava-dala-dobro-1139660089.html

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