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Массированный удар по Луганску – ранены 22 человека
Массированный удар по Луганску – ранены 22 человека - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Массированный удар по Луганску – ранены 22 человека
В результате массированного удара ВСУ по Луганску пострадали 22 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T12:25
2024-06-07T12:25
2024-06-07T12:52
луганская народная республика (лнр)
луганск
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
наталия пащенко
общество
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В результате массированного удара ВСУ по Луганску пострадали 22 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на данные министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.Дети госпитализированы в детскую республиканскую больницу, их жизни ничего не угрожает, добавила она.На место обстрела направлены бригады скорой помощи. По данным Пащенко, всем пострадавшим понадобилась госпитализация.Как пишет РИА Новости со ссылкой на власти региона, противник открыл огонь по гражданским объектам, выпустив не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство из них сбиты российскими средствами ПВО. В результате удара по жилой застройке города обрушился подъезд многоквартирного дома. Под завалами находятся люди.ВСУ регулярно атакую регионы РФ. В ночь на 7 июня один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Всего в ночь на пятницу над Югом России были уничтожены 28 украинских беспилотников. В пятницу утром над Ростовской областью сбили три ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненыхРакетный удар ВСУ по Луганску – что известно к этому часуДетей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы
луганская народная республика (лнр)
луганск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, наталия пащенко, общество, дети, новости, ракеты atacms
Массированный удар по Луганску – ранены 22 человека
При атаке на Луганск пострадали 22 мирных жителя, в том числе двое детей
12:25 07.06.2024 (обновлено: 12:52 07.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В результате массированного удара ВСУ по Луганску пострадали 22 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на данные министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.
"По предварительной информации в результате обстрела ВСУ города Луганска пострадали 22 человека, включая мальчиков восьми и шестнадцати лет", - рассказала министр.
Дети госпитализированы в детскую республиканскую больницу, их жизни ничего не угрожает, добавила она.
На место обстрела направлены бригады скорой помощи. По данным Пащенко, всем пострадавшим понадобилась госпитализация.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на власти региона, противник открыл огонь по гражданским объектам, выпустив не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство из них сбиты российскими средствами ПВО. В результате удара по жилой застройке города обрушился подъезд многоквартирного дома. Под завалами находятся люди.
ВСУ регулярно атакую регионы РФ. В ночь на 7 июня один человек погиб
и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Всего в ночь на пятницу над Югом России были уничтожены 28 украинских беспилотников
. В пятницу утром над Ростовской областью сбили три ракеты.
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