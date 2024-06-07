https://crimea.ria.ru/20240607/massirovannyy-udar-po-lugansku--raneny-22-cheloveka-1137931969.html

Массированный удар по Луганску – ранены 22 человека

Массированный удар по Луганску – ранены 22 человека - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Массированный удар по Луганску – ранены 22 человека

В результате массированного удара ВСУ по Луганску пострадали 22 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T12:25

2024-06-07T12:25

2024-06-07T12:52

луганская народная республика (лнр)

луганск

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

наталия пащенко

общество

дети

новости

ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В результате массированного удара ВСУ по Луганску пострадали 22 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на данные министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.Дети госпитализированы в детскую республиканскую больницу, их жизни ничего не угрожает, добавила она.На место обстрела направлены бригады скорой помощи. По данным Пащенко, всем пострадавшим понадобилась госпитализация.Как пишет РИА Новости со ссылкой на власти региона, противник открыл огонь по гражданским объектам, выпустив не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство из них сбиты российскими средствами ПВО. В результате удара по жилой застройке города обрушился подъезд многоквартирного дома. Под завалами находятся люди.ВСУ регулярно атакую регионы РФ. В ночь на 7 июня один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Всего в ночь на пятницу над Югом России были уничтожены 28 украинских беспилотников. В пятницу утром над Ростовской областью сбили три ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненыхРакетный удар ВСУ по Луганску – что известно к этому часуДетей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы

луганская народная республика (лнр)

луганск

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, наталия пащенко, общество, дети, новости, ракеты atacms