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Ракетный удар ВСУ по Луганску – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Ракетный удар ВСУ по Луганску – что известно к этому часу
Ракетный удар ВСУ по Луганску – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Ракетный удар ВСУ по Луганску – что известно к этому часу
Несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T14:19
2024-04-13T14:19
луганская народная республика (лнр)
луганск
леонид пасечник
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Глава региона назвал произошедшее очередной подлой атакой со стороны ВСУ на гражданские объекты российских городов.Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы.По словам Пасечника, на новом предприятии предполагалось трудоустроить несколько десятков человек. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, предприняли очередную попытку помешать мирной жизни в ЛНР.В марте более 52 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Луганской Народной Республике после обстрела подстанции со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистовДетей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек
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луганская народная республика (лнр), луганск, леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Ракетный удар ВСУ по Луганску – что известно к этому часу

Луганск подвергся ракетной атаки со стороны украинских боевиков – работают спасатели

14:19 13.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Глава региона назвал произошедшее очередной подлой атакой со стороны ВСУ на гражданские объекты российских городов.
"На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство, – написал в своем Telegram-канале Пасечник. – Также вследствие удара повреждения получили жилые дома".
Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы.
По словам Пасечника, на новом предприятии предполагалось трудоустроить несколько десятков человек. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, предприняли очередную попытку помешать мирной жизни в ЛНР.
В марте более 52 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Луганской Народной Республике после обстрела подстанции со стороны ВСУ.
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