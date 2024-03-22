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Более 52 тысяч абонентов обесточены в ЛНР после удара украинских боевиков
Более 52 тысяч абонентов обесточены в ЛНР после удара украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Более 52 тысяч абонентов обесточены в ЛНР после удара украинских боевиков
Более 52 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Луганской Народной Республике после обстрела подстанции со стороны ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T14:11
2024-03-22T14:11
2024-03-22T14:13
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Более 52 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Луганской Народной Республике после обстрела подстанции со стороны ВСУ. Об этом сообщили в правительстве региона."ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов. Полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5", – сказано в сообщении.Уточняется, что частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск. В регионе создан оперативный штаб. На данный момент организована работа по созданию транзитного подключения абонентов с другой подстанции.Удары по жилым кварталам и мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ.В феврале в Лисичанске украинскими боевиками была обстреляна пекарня. Изначально сообщалось о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15. Ранения получили минимум 10 человек, их госпитализировали. Позже стало известно, что погибли 28 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекПосле удара ВСУ по электроподстанции в Пологах света не будет 10 сутокПриграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
луганская народная республика (лнр)
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости
Более 52 тысяч абонентов обесточены в ЛНР после удара украинских боевиков
В ЛНР обесточены более 52 тысяч абонентов после удара по подстанции со стороны Украины
14:11 22.03.2024 (обновлено: 14:13 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Более 52 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Луганской Народной Республике после обстрела подстанции со стороны ВСУ. Об этом сообщили в правительстве региона.
"ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов. Полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5", – сказано в сообщении.
Уточняется, что частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск.
В регионе создан оперативный штаб. На данный момент организована работа по созданию транзитного подключения абонентов с другой подстанции.
Удары по жилым кварталам и мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ.
В феврале в Лисичанске украинскими боевиками была обстреляна
пекарня. Изначально сообщалось о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15. Ранения получили минимум 10 человек, их госпитализировали. Позже стало известно, что погибли
28 человек.
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