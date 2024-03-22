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Более 52 тысяч абонентов обесточены в ЛНР после удара украинских боевиков

Более 52 тысяч абонентов обесточены в ЛНР после удара украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Более 52 тысяч абонентов обесточены в ЛНР после удара украинских боевиков

Более 52 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Луганской Народной Республике после обстрела подстанции со стороны ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T14:11

2024-03-22T14:11

2024-03-22T14:13

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Более 52 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Луганской Народной Республике после обстрела подстанции со стороны ВСУ. Об этом сообщили в правительстве региона."ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов. Полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5", – сказано в сообщении.Уточняется, что частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск. В регионе создан оперативный штаб. На данный момент организована работа по созданию транзитного подключения абонентов с другой подстанции.Удары по жилым кварталам и мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ.В феврале в Лисичанске украинскими боевиками была обстреляна пекарня. Изначально сообщалось о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15. Ранения получили минимум 10 человек, их госпитализировали. Позже стало известно, что погибли 28 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекПосле удара ВСУ по электроподстанции в Пологах света не будет 10 сутокПриграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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