Рейтинг@Mail.ru
Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240224/prigraniche-kurskoy-oblasti-ostalos-bez-sveta-iz-za-obstrelov-vsu-1135184626.html
Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
Жители пяти сел приграничья Курской области в субботу остались без электроснабжения из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T11:46
2024-02-24T11:46
обстрелы курской области
курская область
происшествия
роман старовойт
обстрелы всу
общество
жкх
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132677095_0:442:960:982_1920x0_80_0_0_8877bfe1c4fb123007e6477123c6bebb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Жители пяти сел приграничья Курской области в субботу остались без электроснабжения из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка", - написал он в своем Telegram-канале. Пока ремонтные бригады не могут приступить к восстановительным работам. Ремонт начнется как только это будет безопасно, добавил Старовойт.Он сообщал о работе ПВО над регионом в 00:16. Сигнал ракетной опасности звучал в области до пяти утра субботы.Утром 24 февраля в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены над Липецкой, Тульской и Курской областями. В Липецкой области произошел пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУУдар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихДва водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132677095_0:352:960:1072_1920x0_80_0_0_4ba5b793fb5aa59471be53b3942b11d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, общество, жкх, новости
Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ

Пять сел приграничья Курской области остались без света после атаки ВСУ - губернатор

11:46 24.02.2024
 
© Telegram Роман СтаровойтВСУ атаковали кассетными боеприпасами Курскую область
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами Курскую область
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Жители пяти сел приграничья Курской области в субботу остались без электроснабжения из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка", - написал он в своем Telegram-канале.
Пока ремонтные бригады не могут приступить к восстановительным работам. Ремонт начнется как только это будет безопасно, добавил Старовойт.
Он сообщал о работе ПВО над регионом в 00:16. Сигнал ракетной опасности звучал в области до пяти утра субботы.
Утром 24 февраля в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены над Липецкой, Тульской и Курской областями. В Липецкой области произошел пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
Удар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавших
Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
 
Обстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияРоман СтаровойтОбстрелы ВСУОбществоЖКХНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом
14:15От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму
13:48В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким
13:20Глава ДНР Пушилин прибыл в Авдеевку
13:00Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ
12:24Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
12:17В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов
11:58Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государство
11:46Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
11:30Семья вдовы бойца из Крыма: Дима на Майдане погиб одним из первых
10:56Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе
10:32Взрывы в Херсоне, Одессе и Кировограде: что повреждено
10:08Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом
09:50В Крыму назвали важнейший результат спецоперации
09:26Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
09:02Стрельба в порту Новороссийска - причина
08:41Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ
08:03Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
07:46Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе
07:21Пожар на металлургическом комбинате в Липецке - что известно
Лента новостейМолния