https://crimea.ria.ru/20240224/prigraniche-kurskoy-oblasti-ostalos-bez-sveta-iz-za-obstrelov-vsu-1135184626.html

Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ

Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ

Жители пяти сел приграничья Курской области в субботу остались без электроснабжения из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T11:46

2024-02-24T11:46

2024-02-24T11:46

обстрелы курской области

курская область

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роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Жители пяти сел приграничья Курской области в субботу остались без электроснабжения из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка", - написал он в своем Telegram-канале. Пока ремонтные бригады не могут приступить к восстановительным работам. Ремонт начнется как только это будет безопасно, добавил Старовойт.Он сообщал о работе ПВО над регионом в 00:16. Сигнал ракетной опасности звучал в области до пяти утра субботы.Утром 24 февраля в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены над Липецкой, Тульской и Курской областями. В Липецкой области произошел пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУУдар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихДва водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, общество, жкх, новости