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Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
Жители пяти сел приграничья Курской области в субботу остались без электроснабжения из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T11:46
2024-02-24T11:46
2024-02-24T11:46
обстрелы курской области
курская область
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роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Жители пяти сел приграничья Курской области в субботу остались без электроснабжения из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка", - написал он в своем Telegram-канале. Пока ремонтные бригады не могут приступить к восстановительным работам. Ремонт начнется как только это будет безопасно, добавил Старовойт.Он сообщал о работе ПВО над регионом в 00:16. Сигнал ракетной опасности звучал в области до пяти утра субботы.Утром 24 февраля в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены над Липецкой, Тульской и Курской областями. В Липецкой области произошел пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУУдар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихДва водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, общество, жкх, новости
Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
Пять сел приграничья Курской области остались без света после атаки ВСУ - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Жители пяти сел приграничья Курской области в субботу остались без электроснабжения из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка", - написал он в своем Telegram-канале.
Пока ремонтные бригады не могут приступить к восстановительным работам. Ремонт начнется как только это будет безопасно, добавил Старовойт.
Он сообщал о работе ПВО над регионом в 00:16. Сигнал ракетной опасности звучал в области до пяти утра субботы.
Утром 24 февраля в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены
над Липецкой, Тульской и Курской областями. В Липецкой области произошел пожар
в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
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