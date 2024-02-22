https://crimea.ria.ru/20240222/dva-voditelya-gruzovikov-raneny-pri-atake-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1135160838.html

Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

Двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по грузовым автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T18:09

2024-02-22T18:09

2024-02-22T18:20

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по грузовым автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удар пришелся по селу Глотово Грайворонского городского округа."ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители", - написал он в своем Telegram-канале.По информации губернатора, один из мужчин получил осколочные ранения лица и руки. У второго – осколочное ранение руки. Пострадавших доставили в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.В этот же день ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области на дороге Новая Каховка – Тополевка. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения.Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность второй раз за день объявлена в БелгородеРакетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районеВодитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу