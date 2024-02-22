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Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
Двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по грузовым автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T18:09
2024-02-22T18:20
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по грузовым автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удар пришелся по селу Глотово Грайворонского городского округа."ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители", - написал он в своем Telegram-канале.По информации губернатора, один из мужчин получил осколочные ранения лица и руки. У второго – осколочное ранение руки. Пострадавших доставили в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.В этот же день ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области на дороге Новая Каховка – Тополевка. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения.Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность второй раз за день объявлена в БелгородеРакетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районеВодитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу
Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

Два водителя грузовиков ранены при атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область

18:09 22.02.2024 (обновлено: 18:20 22.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по грузовым автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар пришелся по селу Глотово Грайворонского городского округа.
"ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, один из мужчин получил осколочные ранения лица и руки. У второго – осколочное ранение руки. Пострадавших доставили в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.
"В результате первого взрыва загорелась машина, которую потушили еще до приезда оперативных служб. В результате второго взрыва поврежден автомобиль", - уточняет Вячеслав Гладков.
В этот же день ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области на дороге Новая Каховка – Тополевка. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения.
Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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