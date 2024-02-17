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Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Мирный житель пострадал при очередномобстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T22:29
2024-02-17T22:30
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал при очередномобстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удар пришелся по окраине села Безымено Грайворонского городского округа.В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.Кроме того, четыре человека, в том числе ребенок 2009 года рождения, погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Пострадали шестеро, в их числе также дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным местных властей, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный при ударе ВСУ по Белгороду находится в крайне тяжелом состоянииВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаАтака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, общество, новости
Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мужчина получил контузию и сотрясение мозга при ударе ВСУ по Белгородской области

22:29 17.02.2024 (обновлено: 22:30 17.02.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал при очередномобстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар пришелся по окраине села Безымено Грайворонского городского округа.
"Один из снарядов разорвался перед трактором - пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Машиной скорой он доставлен в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается", - уточнил губрнатор.
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.
Кроме того, четыре человека, в том числе ребенок 2009 года рождения, погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Пострадали шестеро, в их числе также дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным местных властей, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУОбществоНовости
 
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