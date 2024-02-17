https://crimea.ria.ru/20240217/voditel-traktora-ranen-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1135018817.html

Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель пострадал при очередномобстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T22:29

2024-02-17T22:29

2024-02-17T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал при очередномобстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удар пришелся по окраине села Безымено Грайворонского городского округа.В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.Кроме того, четыре человека, в том числе ребенок 2009 года рождения, погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Пострадали шестеро, в их числе также дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным местных властей, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный при ударе ВСУ по Белгороду находится в крайне тяжелом состоянииВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаАтака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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