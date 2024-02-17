Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Мужчина получил контузию и сотрясение мозга при ударе ВСУ по Белгородской области
22:29 17.02.2024 (обновлено: 22:30 17.02.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал при очередномобстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар пришелся по окраине села Безымено Грайворонского городского округа.
"Один из снарядов разорвался перед трактором - пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Машиной скорой он доставлен в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается", - уточнил губрнатор.
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.
Кроме того, четыре человека, в том числе ребенок 2009 года рождения, погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Пострадали шестеро, в их числе также дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным местных властей, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали.
Читайте также на РИА Новости Крым: