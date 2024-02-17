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Раненный при ударе ВСУ на Белгород находится в крайне тяжелом состоянии
Раненный при ударе ВСУ на Белгород находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Раненный при ударе ВСУ на Белгород находится в крайне тяжелом состоянии
Четырнадцать человек, в том числе двое детей, остаются в больницах после ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщили в Минздраве России. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T17:57
2024-02-17T17:57
2024-02-17T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Четырнадцать человек, в том числе двое детей, остаются в больницах после ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщили в Минздраве России.По данным ведомства, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.15 февраля в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек, ранены 19 жителей. Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаГладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на БелгородДело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по Белгороду
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, общество, минздрав рф, новости
Раненный при ударе ВСУ на Белгород находится в крайне тяжелом состоянии
14 человек остаются в больницах после ракетной атаки ВСУ на Белгород - Минздрав