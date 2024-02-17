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Раненный при ударе ВСУ на Белгород находится в крайне тяжелом состоянии

Раненный при ударе ВСУ на Белгород находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Раненный при ударе ВСУ на Белгород находится в крайне тяжелом состоянии

Четырнадцать человек, в том числе двое детей, остаются в больницах после ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщили в Минздраве России. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T17:57

2024-02-17T17:57

2024-02-17T17:57

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Четырнадцать человек, в том числе двое детей, остаются в больницах после ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщили в Минздраве России.По данным ведомства, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.15 февраля в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек, ранены 19 жителей. Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаГладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на БелгородДело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по Белгороду

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, общество, минздрав рф, новости