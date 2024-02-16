Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240216/v-belgorode-uvelichilos-chislo-postradavshikh-posle-ataki-vsu-1134987537.html
В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ
В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2024
В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ
Количество раненных при атаке украинских боевиков на Белгород выросло до 19 человек, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо направлены... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T06:49
2024-02-16T06:50
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134967772_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_370957f6595bf1022cc0d31b8b6d1a15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Количество раненных при атаке украинских боевиков на Белгород выросло до 19 человек, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо направлены на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он также отметил, что специалисты проведут экспертизу поврежденного имущества для выплаты компенсаций владельцам."57 автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию. Замеры поврежденных окон в жилых домах сделали. Сейчас идет изготовление. Понятно, что нужно какое-то количество времени, 7-8 дней, на замеры, изготовление и установку". - пояснил Гладков.В четверг ВСУ совершили очередную атаку на Белгород. ПВО сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire. Изначально сообщалось о пяти погибших, в том числе ребенке, еще 18 раненых. Позже в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых. К вечеру четверга число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Возросло число жертв при ударе ВСУ по БелгородуМИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по БелгородуКрым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134967772_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49df4a03b1c97fdc4b17d8b746c65cb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, здравоохранение в россии, новости
В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ

Число раненных при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 19 человек - двое в реанимации

06:49 16.02.2024 (обновлено: 06:50 16.02.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа месте удара ВСУ по Белгороду
На месте удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Количество раненных при атаке украинских боевиков на Белгород выросло до 19 человек, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо направлены на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (двое взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Пять человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: два человека в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии стабильно средней тяжести", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что специалисты проведут экспертизу поврежденного имущества для выплаты компенсаций владельцам.
"57 автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию. Замеры поврежденных окон в жилых домах сделали. Сейчас идет изготовление. Понятно, что нужно какое-то количество времени, 7-8 дней, на замеры, изготовление и установку". - пояснил Гладков.
В четверг ВСУ совершили очередную атаку на Белгород. ПВО сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire. Изначально сообщалось о пяти погибших, в том числе ребенке, еще 18 раненых. Позже в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых. К вечеру четверга число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Возросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду
МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду
Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияОбстрелы ВСУЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:09Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью
06:49В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ
06:04В Херсонской области укомплектован состав участковых комиссий
00:01Дожди и туман: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
23:29Главное за день: 15 февраля
23:02Главные новости Крыма: 15 февраля
22:52Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе
22:31Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре
22:03Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса
21:52"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса
21:28Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
21:13Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО
20:57В Севастополе слышны звуки выстрелов
20:43Возросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду
20:27Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет
20:06Пора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родам
19:44Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
19:26Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет
19:02"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников
Лента новостейМолния