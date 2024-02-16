В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ
Число раненных при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 19 человек - двое в реанимации
06:49 16.02.2024 (обновлено: 06:50 16.02.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа месте удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Количество раненных при атаке украинских боевиков на Белгород выросло до 19 человек, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо направлены на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (двое взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Пять человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: два человека в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии стабильно средней тяжести", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что специалисты проведут экспертизу поврежденного имущества для выплаты компенсаций владельцам.
"57 автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию. Замеры поврежденных окон в жилых домах сделали. Сейчас идет изготовление. Понятно, что нужно какое-то количество времени, 7-8 дней, на замеры, изготовление и установку". - пояснил Гладков.
В четверг ВСУ совершили очередную атаку на Белгород. ПВО сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire. Изначально сообщалось о пяти погибших, в том числе ребенке, еще 18 раненых. Позже в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых. К вечеру четверга число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек.
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