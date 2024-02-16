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В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ

В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2024

В Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ

Количество раненных при атаке украинских боевиков на Белгород выросло до 19 человек, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо направлены... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T06:49

2024-02-16T06:49

2024-02-16T06:50

белгород

атака всу на белгород

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Количество раненных при атаке украинских боевиков на Белгород выросло до 19 человек, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо направлены на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он также отметил, что специалисты проведут экспертизу поврежденного имущества для выплаты компенсаций владельцам."57 автомобилей получили повреждения. По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию. Замеры поврежденных окон в жилых домах сделали. Сейчас идет изготовление. Понятно, что нужно какое-то количество времени, 7-8 дней, на замеры, изготовление и установку". - пояснил Гладков.В четверг ВСУ совершили очередную атаку на Белгород. ПВО сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire. Изначально сообщалось о пяти погибших, в том числе ребенке, еще 18 раненых. Позже в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых. К вечеру четверга число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Возросло число жертв при ударе ВСУ по БелгородуМИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по БелгородуКрым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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