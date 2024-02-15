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МИД РФ инициирует заседание в Совбзезе ООН из-за удара по Белгороду - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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МИД РФ инициирует заседание в Совбзезе ООН из-за удара по Белгороду
МИД РФ инициирует заседание в Совбзезе ООН из-за удара по Белгороду - РИА Новости Крым, 15.02.2024
МИД РФ инициирует заседание в Совбзезе ООН из-за удара по Белгороду
МИД РФ осудил преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Белгороде и будет инициировать рассмотрение вопроса в Совете Безопасности ООН... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. МИД РФ осудил преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Белгороде и будет инициировать рассмотрение вопроса в Совете Безопасности ООН. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства страны в связи с ракетным обстрелом Белгорода в четверг.Во МИД подчеркивают, что акция не имела никакого военного смысла, удары нанесены по гражданским объектам."Очевидно, что киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, варварски вымещают свою злость на мирных российских гражданах. Нынешний теракт укробандеровцев вновь высветил преступную роль "коллективного Запада" во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц", – заявили в министерстве.Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий. Раннее в четверг российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районеПри атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
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РИА Новости Крым
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96
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министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, совет безопасности оон, оон, атака всу на белгород
МИД РФ инициирует заседание в Совбзезе ООН из-за удара по Белгороду

Ракетный удар по Белгороду не имел никакого военного смысла – МИД России

17:52 15.02.2024 (обновлено: 17:53 15.02.2024)
 
© Flickr МИД РоссииСовбез ООН. Архивное фото
Совбез ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. МИД РФ осудил преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Белгороде и будет инициировать рассмотрение вопроса в Совете Безопасности ООН. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства страны в связи с ракетным обстрелом Белгорода в четверг.

"Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах", – сказано в заявлении.

Во МИД подчеркивают, что акция не имела никакого военного смысла, удары нанесены по гражданским объектам.
"Очевидно, что киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, варварски вымещают свою злость на мирных российских гражданах. Нынешний теракт укробандеровцев вновь высветил преступную роль "коллективного Запада" во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц", – заявили в министерстве.
Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий. Раннее в четверг российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ.
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