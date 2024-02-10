https://crimea.ria.ru/20240210/troe-rabochikh-postradali-pri-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1134844930.html

Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

Три человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгородской области украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T12:34

2024-02-10T12:34

2024-02-10T12:49

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Три человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгородской области украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Под удар попала окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа, уточнил губернатор.Он уточнил, что при атаке был поврежден экскаватор.В четверг в результате обстрела села Ржевка Белгородской области были ранены пять человек. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии – у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. В этот же день украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. Атака произошла в селе Новая Таволжанка. В результате был ранен мужчина.Днем ранее под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областьюЕще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к БелгородуОбстрел Белгорода: ранены люди и повреждены дома

https://crimea.ria.ru/20240210/tri-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-bryanskoy-oblastyu-1134842335.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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