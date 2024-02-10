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Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
Три человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгородской области украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T12:34
2024-02-10T12:49
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Три человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгородской области украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Под удар попала окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа, уточнил губернатор.Он уточнил, что при атаке был поврежден экскаватор.В четверг в результате обстрела села Ржевка Белгородской области были ранены пять человек. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии – у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. В этот же день украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. Атака произошла в селе Новая Таволжанка. В результате был ранен мужчина.Днем ранее под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областьюЕще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к БелгородуОбстрел Белгорода: ранены люди и повреждены дома
https://crimea.ria.ru/20240210/tri-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-bryanskoy-oblastyu-1134842335.html
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, общество
Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

Три человека ранены после прилета снаряда ВСУ по хутору в Белгородской области

12:34 10.02.2024 (обновлено: 12:49 10.02.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Три человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгородской области украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Под удар попала окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа, уточнил губернатор.
"В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Он уточнил, что при атаке был поврежден экскаватор.
В четверг в результате обстрела села Ржевка Белгородской области были ранены пять человек. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии – у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. В этот же день украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. Атака произошла в селе Новая Таволжанка. В результате был ранен мужчина.
Днем ранее под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУОбщество
 
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