Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Семь украинских реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
17:31 07.02.2024 (обновлено: 17:36 07.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Семь выпущенных ВСУ реактивных снарядов Vampire сбиты российской системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.
30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
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