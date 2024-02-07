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Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Семь выпущенных ВСУ реактивных снарядов Vampire сбиты российской системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T17:31
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белгородская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Семь выпущенных ВСУ реактивных снарядов Vampire сбиты российской системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областьюЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
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белгородская область, министерство обороны рф
Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Семь украинских реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

17:31 07.02.2024 (обновлено: 17:36 07.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Семь выпущенных ВСУ реактивных снарядов Vampire сбиты российской системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", – сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.
30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
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Белгородская областьМинистерство обороны РФ
 
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