https://crimea.ria.ru/20240108/10-reaktivnykh-snaryadov-vsu-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134044091.html

10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью

10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 08.01.2024

10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью

ВСУ стреляли по Белгороду системами залпового огня. Об этом сообщили в минобороны России. РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T22:21

2024-01-08T22:21

2024-01-08T22:36

белгород

всу (вооруженные силы украины)

атака всу на белгород

министерство обороны рф

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. ВСУ стреляли по Белгороду системами залпового огня. Об этом сообщили в минобороны России.Ранее в Белгороде предупреждали о ракетной опасности сигнальной сиреной. Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

белгород

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2024

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белгород, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, министерство обороны рф, пво