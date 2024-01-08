https://crimea.ria.ru/20240108/10-reaktivnykh-snaryadov-vsu-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134044091.html
10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью
10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 08.01.2024
10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью
ВСУ стреляли по Белгороду системами залпового огня. Об этом сообщили в минобороны России. РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T22:21
2024-01-08T22:21
2024-01-08T22:36
белгород
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
министерство обороны рф
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. ВСУ стреляли по Белгороду системами залпового огня. Об этом сообщили в минобороны России.Ранее в Белгороде предупреждали о ракетной опасности сигнальной сиреной. Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
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РИА Новости Крым
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белгород, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, министерство обороны рф, пво
10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью
Силы ПВЛ РФ отразили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью
22:21 08.01.2024 (обновлено: 22:36 08.01.2024)