https://crimea.ria.ru/20231231/remont-postradavshikh-domov-v-belgorode-nachnut-2-yanvarya--gubernator-1133937558.html

Ремонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернатор

Ремонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернатор - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Ремонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернатор

Восстановительные работы в жилом фонде Белгорода начнутся уже 2 января. На данный момент уже производятся замеры окон, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T18:15

2023-12-31T18:15

2023-12-31T18:27

атака всу на белгород

белгород

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Восстановительные работы в жилом фонде Белгорода начнутся уже 2 января. На данный момент уже производятся замеры окон, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, на заседании оперативного штаба было принято решение об ускоренном восстановлении утраченных документов."Министерство внутренних дел РФ приняло решение об ускорении выдачи документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела. В случае необходимости восстановления документов на автомобиль и водительских удостоверений - обращаться в дежурную часть региональной Госавтоинспекции".После Нового года также начнется работа по восстановлению поврежденного транспорта – для этого нужна экспертиза, которая требует времени.Кроме того, по его информации, отдельный спецборт МЧС был выделен для родителей тех детей, которые были доставлены на лечение в медицинские центры Москвы. Им будет обеспечено проживание рядом с теми клиниками, где находятся их дети. Все затраты на лечение будут оплачены государством, подчеркнул губернатор.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде пострадал 131 человек, из них 24 погибло. 25 пациентов с тяжелыми ранениями были доставлены в Москву на лечение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 летЖители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре городаКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

https://crimea.ria.ru/20231231/rossiyskaya-pvo-sbila-tri-ukrainskikh-drona-nad-rostovskoy-oblastyu---mo-rf-1133937263.html

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атака всу на белгород, белгород, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)