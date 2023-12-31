https://crimea.ria.ru/20231231/v-rezultate-ataki-na-belgorod-postradalo-18-detey-i-113-vzroslykh-1133935047.html

В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых

В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых - РИА Новости Крым, 31.12.2023

В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых

В результате трагедии в Белгороде пострадал 131 человек, 24 человека из них – погибли. Среди умерших четверо детей, еще 14 – ранены, такие данные озвучили в... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T15:36

2023-12-31T15:36

2023-12-31T15:36

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В результате трагедии в Белгороде пострадал 131 человек, 24 человека из них – погибли. Среди умерших четверо детей, еще 14 – ранены, такие данные озвучили в Минздраве РФ.Двадцать пять пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, были эвакуированы в федеральные медицинские центры и клиники Москвы.Бригада медиков во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вылетели в Белгород по поручению президента России Владимира Путина. На месте продолжает работу сводная бригада врачей, включая специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.Проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров, уточняет пресс-служба Минздрава.Ранее сообщалось, что 25 пациентов из Белгорода будут доставлены в Москву спецбортом МЧС. Губернатор Белгородской области по состоянию на 08:30 по московскому времени сообщал, что число погибших выросло до 24 человек, 108 жителей города пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - ЛавровСевастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду

https://crimea.ria.ru/20231231/v-belgorode-vo-vremya-ataki-vsu-pogib-ofitser-sk--emu-bylo-27-let-1133934437.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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