Рейтинг@Mail.ru
В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/v-rezultate-ataki-na-belgorod-postradalo-18-detey-i-113-vzroslykh-1133935047.html
В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых
В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых - РИА Новости Крым, 31.12.2023
В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых
В результате трагедии в Белгороде пострадал 131 человек, 24 человека из них – погибли. Среди умерших четверо детей, еще 14 – ранены, такие данные озвучили в... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T15:36
2023-12-31T15:36
белгород
атака всу на белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
минздрав рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111823/35/1118233556_0:2:2730:1538_1920x0_80_0_0_57e2a978e48c35c065e5e04e30672439.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В результате трагедии в Белгороде пострадал 131 человек, 24 человека из них – погибли. Среди умерших четверо детей, еще 14 – ранены, такие данные озвучили в Минздраве РФ.Двадцать пять пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, были эвакуированы в федеральные медицинские центры и клиники Москвы.Бригада медиков во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вылетели в Белгород по поручению президента России Владимира Путина. На месте продолжает работу сводная бригада врачей, включая специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.Проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров, уточняет пресс-служба Минздрава.Ранее сообщалось, что 25 пациентов из Белгорода будут доставлены в Москву спецбортом МЧС. Губернатор Белгородской области по состоянию на 08:30 по московскому времени сообщал, что число погибших выросло до 24 человек, 108 жителей города пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - ЛавровСевастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду
https://crimea.ria.ru/20231231/v-belgorode-vo-vremya-ataki-vsu-pogib-ofitser-sk--emu-bylo-27-let-1133934437.html
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111823/35/1118233556_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ada2358f81ec3437aa8931dfefbbfbc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, минздрав рф
В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых

В Белгороде после атаки ВСУ с минно-взрывными травмами госпитализированы 93 человека

15:36 31.12.2023
 
© РИА Новости КрымБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В результате трагедии в Белгороде пострадал 131 человек, 24 человека из них – погибли. Среди умерших четверо детей, еще 14 – ранены, такие данные озвучили в Минздраве РФ.
"Госпитализированы в стационарные учреждения Белгородской области 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести. Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек", - сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
Двадцать пять пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, были эвакуированы в федеральные медицинские центры и клиники Москвы.
Бригада медиков во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вылетели в Белгород по поручению президента России Владимира Путина. На месте продолжает работу сводная бригада врачей, включая специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.
Проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров, уточняет пресс-служба Минздрава.
Ранее сообщалось, что 25 пациентов из Белгорода будут доставлены в Москву спецбортом МЧС. Губернатор Белгородской области по состоянию на 08:30 по московскому времени сообщал, что число погибших выросло до 24 человек, 108 жителей города пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду
свеча - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
15:02
В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовостиМинздрав РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
15:36В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых
15:11В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
15:02В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
14:48Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости
14:17Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул
13:31Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
13:23Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших
13:21Движение по Крымскому мосту возобновлено
13:07Отбой воздушной тревоги в Севастополе
13:03Дым в Севастополе - власти назвали причину
12:44Крымский мост закрыт
12:43В Севастополе воздушная тревога
12:10В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород
11:58От провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России
11:34В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
10:48В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
10:42Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
10:32ВСУ продолжают обстрелы мирных сел Херсонщины
10:15В городах Украины ночью прогремели взрывы
Лента новостейМолния