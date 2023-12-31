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Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших
Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших
Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T13:23
2023-12-31T13:30
атака всу на белгород
белгород
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших. Об этом сообщает МЧС России.Самолет Ил-76 МЧС России уже вылетел в столицу. Врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России сопровождают и оказывают пострадавшим помощь во время полета.Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами.Атака ВСУ на БелгородДнем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось, что погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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атака всу на белгород, белгород, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, всу (вооруженные силы украины)

Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших

13:23 31.12.2023 (обновлено: 13:30 31.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИл-76
Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших. Об этом сообщает МЧС России.
Самолет Ил-76 МЧС России уже вылетел в столицу. Врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России сопровождают и оказывают пострадавшим помощь во время полета.
Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами.

Атака ВСУ на Белгород

Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось, что погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.
Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.
В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.
Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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Атака ВСУ на БелгородБелгородМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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