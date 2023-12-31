Рейтинг@Mail.ru
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/zhiteli-belgoroda-nesut-tsvety-na-stikhiynye-memorialy-v-tsentre-goroda-1133933928.html
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города,... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T13:31
2023-12-31T13:31
атака всу на белгород
белгород
общество
утраты
память
новый год
новый год 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133933553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b53ed1fc68eb14205c5bc482e3eb8b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда.Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами.Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела.В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://crimea.ria.ru/20231231/vs-rf-porazili-tsentry-prinyatiya-resheniy-i-voennye-obekty-v-kharkove-1133932475.html
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133933553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d14e3d2016fe22f00a70f96339847c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на белгород, белгород, общество, утраты, память, новый год, новый год 2024

Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города

13:31 31.12.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда.
Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами.
Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела.
В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
12:10
В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород
 
Атака ВСУ на БелгородБелгородОбществоУтратыПамятьНовый годНовый год 2024
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
15:36В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых
15:11В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
15:02В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
14:48Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости
14:17Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул
13:31Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
13:23Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших
13:21Движение по Крымскому мосту возобновлено
13:07Отбой воздушной тревоги в Севастополе
13:03Дым в Севастополе - власти назвали причину
12:44Крымский мост закрыт
12:43В Севастополе воздушная тревога
12:10В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород
11:58От провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России
11:34В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
10:48В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
10:42Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
10:32ВСУ продолжают обстрелы мирных сел Херсонщины
10:15В городах Украины ночью прогремели взрывы
Лента новостейМолния