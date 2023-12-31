https://crimea.ria.ru/20231231/zhiteli-belgoroda-nesut-tsvety-na-stikhiynye-memorialy-v-tsentre-goroda-1133933928.html
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города,... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T13:31
2023-12-31T13:31
2023-12-31T13:31
атака всу на белгород
белгород
общество
утраты
память
новый год
новый год 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда.Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами.Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела.В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://crimea.ria.ru/20231231/vs-rf-porazili-tsentry-prinyatiya-resheniy-i-voennye-obekty-v-kharkove-1133932475.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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атака всу на белгород, белгород, общество, утраты, память, новый год, новый год 2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда.
Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами.
Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела.
В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.