https://crimea.ria.ru/20231231/v-belgorode-vo-vremya-ataki-vsu-pogib-ofitser-sk--emu-bylo-27-let-1133934437.html
В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет - РИА Новости Крым, 31.12.2023
В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
Во время обстрела Белгорода при исполнении служебных обязанностей погиб офицер Следственного комитета российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T15:02
2023-12-31T15:02
2023-12-31T15:02
ск рф (следственный комитет российской федерации)
белгород
утраты
атака всу на белгород
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Во время обстрела Белгорода при исполнении служебных обязанностей погиб офицер Следственного комитета российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства.19 ноября 2023 года погибший был прикомандирован к военному следственному отделу Следкома РФ по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений киевского режима, уточняют в ведомстве."Михаил Юрьевич только в мае этого года пришел в структуру военных следственных органов Следственного комитета России, ранее он проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет", сообщает Следком РФ. По факту гибели офицера возбуждено уголовное дело, все обстоятельства его гибели установит следствие. Виновные будут привлечены к ответственности, заверили в следственном комитете.Глава ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Михаила Конопицина и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту обстрелов Белгорода со стороны ВСУ. Число погибших в результате украинского удара по Белгороду кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО достигло 24 человек, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Ранения разной степени тяжести получили более ста человек.Атака со стороны ВСУ была предпринята ракетами "Ольха", начиненными кассетными боеприпасами, и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Об этом заявили в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – АксеновПо поручению Путина в Белгород вылетела бригада МинздраваЧто происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231231/vs-rf-porazili-tsentry-prinyatiya-resheniy-i-voennye-obekty-v-kharkove-1133932475.html
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), белгород, утраты, атака всу на белгород, всу (вооруженные силы украины), новости
В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
Во время обстрела в Белгороде погиб 27-летний офицер Следственного комитета РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Во время обстрела Белгорода при исполнении служебных обязанностей погиб офицер Следственного комитета российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства.
"30 декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в г. Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин", - говорится в сообщении.
19 ноября 2023 года погибший был прикомандирован к военному следственному отделу Следкома РФ по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений киевского режима, уточняют в ведомстве.
"Михаил Юрьевич только в мае этого года пришел в структуру военных следственных органов Следственного комитета России, ранее он проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет", сообщает Следком РФ.
По факту гибели офицера возбуждено уголовное дело, все обстоятельства его гибели установит следствие. Виновные будут привлечены к ответственности, заверили в следственном комитете.
Глава ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Михаила Конопицина и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.
Ранее СК России возбудил уголовное дело
по факту обстрелов Белгорода со стороны ВСУ. Число погибших в результате украинского удара по Белгороду кассетными боеприпасами
и снарядами РСЗО достигло 24 человек, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Ранения разной степени тяжести получили более ста человек.
Атака со стороны ВСУ была предпринята
ракетами "Ольха", начиненными кассетными боеприпасами, и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Об этом заявили в Минобороны РФ.
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