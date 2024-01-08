Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240108/v-belgorode-zvuchit-sirena-raketnoy-opasnosti-1134043952.html
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости Крым, 08.01.2024
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T21:40
2024-01-08T21:41
белгород
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем Telegram-канале.Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. В результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_0b72e4c97d5f8c886d108cd7001dc88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, атака всу на белгород
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности

Ракетная опасность в Белгороде - жителей призвали укрыться

21:40 08.01.2024 (обновлено: 21:41 08.01.2024)
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем Telegram-канале.
Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. В результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
 
БелгородВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковАтака ВСУ на Белгород
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Когда на Херсонщине полностью восстановят электроснабжение
22:57Главное за день: 8 января
22:24Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород - власти
22:2110 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью
21:40В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
21:34Борт МЧС доставил пострадавших на трассе "Нева" детей в Великий Новгород
20:43Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
20:31На Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды
20:25В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма
20:21Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
20:00В Европарламенте подняли вопрос об ущемлении прав румын на Украине
19:26 Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность
19:20Авария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона
19:03Школьников могут обязать сдавать ГТО
18:27Менее трети американцев довольны ситуацией в США при демократах у власти
18:22На трассе "Дон" под Ростовом ограничено движение
17:41Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
17:19Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет
16:54На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно
16:29В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку
Лента новостейМолния