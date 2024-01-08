https://crimea.ria.ru/20240108/v-belgorode-zvuchit-sirena-raketnoy-opasnosti-1134043952.html
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости Крым, 08.01.2024
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T21:40
2024-01-08T21:40
2024-01-08T21:41
белгород
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем Telegram-канале.Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. В результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_0b72e4c97d5f8c886d108cd7001dc88f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, атака всу на белгород
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
Ракетная опасность в Белгороде - жителей призвали укрыться
21:40 08.01.2024 (обновлено: 21:41 08.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем Telegram-канале.
Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. В результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал
случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.