https://crimea.ria.ru/20240108/v-belgorode-zvuchit-sirena-raketnoy-opasnosti-1134043952.html

В Белгороде звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости Крым, 08.01.2024

В Белгороде звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T21:40

2024-01-08T21:40

2024-01-08T21:41

белгород

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем Telegram-канале.Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. В результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.

белгород

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, атака всу на белгород