https://crimea.ria.ru/20240127/snaryad-rszo-uragan-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134508791.html

Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью

Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью

Реактивный снаряд "Ураган" сбит над Белгородской областью, сообщает вечером в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T22:41

2024-01-27T22:41

2024-01-27T23:16

белгородская область

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белгород

вячеслав гладков

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Реактивный снаряд "Ураган" сбит над Белгородской областью, сообщает вечером в субботу Минобороны России.Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.Сегодня в 20:10 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, в 21 час сигнал ракетной опасности был отменен.Вечером в четверг над Белгородской областью были сбиты два реактивных снаряда Vampire. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, две воздушные цели были уничтожены в Борисовском районе над селом Красный Куток.Также в четверг вечером мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области.22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомВ Белгороде установили 22 остановки-убежища

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белгород

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, белгород, вячеслав гладков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу