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Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью
Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью
Реактивный снаряд "Ураган" сбит над Белгородской областью, сообщает вечером в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T22:41
2024-01-27T23:16
белгородская область
новости
белгород
вячеслав гладков
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Реактивный снаряд "Ураган" сбит над Белгородской областью, сообщает вечером в субботу Минобороны России.Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.Сегодня в 20:10 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, в 21 час сигнал ракетной опасности был отменен.Вечером в четверг над Белгородской областью были сбиты два реактивных снаряда Vampire. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, две воздушные цели были уничтожены в Борисовском районе над селом Красный Куток.Также в четверг вечером мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области.22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомВ Белгороде установили 22 остановки-убежища
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РИА Новости Крым
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96
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белгородская область, новости, белгород, вячеслав гладков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбит реактивный снаряд "Ураган"

22:41 27.01.2024 (обновлено: 23:16 27.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Реактивный снаряд "Ураган" сбит над Белгородской областью, сообщает вечером в субботу Минобороны России.

"Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ураган", – сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.
Сегодня в 20:10 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, в 21 час сигнал ракетной опасности был отменен.
Вечером в четверг над Белгородской областью были сбиты два реактивных снаряда Vampire. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, две воздушные цели были уничтожены в Борисовском районе над селом Красный Куток.
Также в четверг вечером мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области.
22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.
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