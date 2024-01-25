https://crimea.ria.ru/20240125/reaktivnye-snaryady-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134464959.html
Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью
Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью
Два снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T21:19
2024-01-25T21:19
2024-01-25T21:36
белгородская область
новости
министерство обороны рф
вячеслав гладков
пво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Два снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России.Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что две воздушные цели сбиты в Борисовском районе над селом Красный Куток.Вечером в четверг мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области, сообщал ранее Вячеслав Гладков.Накануне над Брянской областью отразили две атаки ВСУ и за полчаса российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, новости, министерство обороны рф, вячеслав гладков, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью
Над Белгородской областью сбиты два реактивных снаряда Vampire
21:19 25.01.2024 (обновлено: 21:36 25.01.2024)