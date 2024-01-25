https://crimea.ria.ru/20240125/reaktivnye-snaryady-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134464959.html

Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью

Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью

Два снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T21:19

2024-01-25T21:19

2024-01-25T21:36

белгородская область

новости

министерство обороны рф

вячеслав гладков

пво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Два снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России.Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что две воздушные цели сбиты в Борисовском районе над селом Красный Куток.Вечером в четверг мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области, сообщал ранее Вячеслав Гладков.Накануне над Брянской областью отразили две атаки ВСУ и за полчаса российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, министерство обороны рф, вячеслав гладков, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу