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Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью
Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью
Два снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T21:19
2024-01-25T21:36
белгородская область
новости
министерство обороны рф
вячеслав гладков
пво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Два снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России.Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что две воздушные цели сбиты в Борисовском районе над селом Красный Куток.Вечером в четверг мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области, сообщал ранее Вячеслав Гладков.Накануне над Брянской областью отразили две атаки ВСУ и за полчаса российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, министерство обороны рф, вячеслав гладков, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбиты два реактивных снаряда Vampire

21:19 25.01.2024 (обновлено: 21:36 25.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Два снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России.

"Сегодня около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", – сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.
Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что две воздушные цели сбиты в Борисовском районе над селом Красный Куток.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал он в своем Telegram-канале.
Вечером в четверг мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области, сообщал ранее Вячеслав Гладков.
Накануне над Брянской областью отразили две атаки ВСУ и за полчаса российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.
22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.
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