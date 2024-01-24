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Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянскую область - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянскую область
Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянскую область - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянскую область
Три украинских беспилотника сбиты российскими системами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T22:04
2024-01-24T22:50
брянская область
обстрелы брянской области
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника сбиты российскими системами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака пресечена в среду около 21:30. По данным губернатора региона, в результате очередной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Спустя полчаса над регионом был сбит еще один – четвертый – вражеских дрон. Обошлось без последствий. ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. На месте происшествия в Железнодорожном и Северном районах в нескольких многоэтажных домах выбиты окна. В субботу утром, по данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую областиПри падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаДрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянскую область

Четыре украинских беспилотника сбиты над Брянской областью - Минобороны

22:04 24.01.2024 (обновлено: 22:50 24.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника сбиты российскими системами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака пресечена в среду около 21:30.
"Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
По данным губернатора региона, в результате очередной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте". - утонил Богомаз.
Спустя полчаса над регионом был сбит еще один – четвертый – вражеских дрон. Обошлось без последствий.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. На месте происшествия в Железнодорожном и Северном районах в нескольких многоэтажных домах выбиты окна.
В субботу утром, по данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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