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Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью
Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью
Над Орловской областью обезврежены несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T06:56
2024-01-24T07:50
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
пво
вооруженные силы россии
андрей клычков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Над Орловской областью обезврежены несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Клычков отметил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения.В Минобороны позже уточнили, что силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа.ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками.9 января два вражеских беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Возгорание было оперативно локализовано. Три человека ранены. В этот же день в результате падения украинского беспилотника на территории города был поврежден жилой многоквартирный дом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую областиВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской областиТри человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле
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РИА Новости Крым
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орловская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, пво, вооруженные силы россии, андрей клычков
Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью

Над Орловской областью уничтожены беспилотники - губернатор

06:56 24.01.2024 (обновлено: 07:50 24.01.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Над Орловской областью обезврежены несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - написал он в своем Telegram-канале.

Клычков отметил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения.
В Минобороны позже уточнили, что силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками.
9 января два вражеских беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Возгорание было оперативно локализовано. Три человека ранены. В этот же день в результате падения украинского беспилотника на территории города был поврежден жилой многоквартирный дом.
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Орловская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПВОВооруженные силы РоссииАндрей Клычков
 
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