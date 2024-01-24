https://crimea.ria.ru/20240124/sily-pvo-sbili-bespilotniki-nad-orlovskoy-oblastyu-1134418409.html
Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью
Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью
Над Орловской областью обезврежены несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T06:56
2024-01-24T06:56
2024-01-24T07:50
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
пво
вооруженные силы россии
андрей клычков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Над Орловской областью обезврежены несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Клычков отметил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения.В Минобороны позже уточнили, что силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа.ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками.9 января два вражеских беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Возгорание было оперативно локализовано. Три человека ранены. В этот же день в результате падения украинского беспилотника на территории города был поврежден жилой многоквартирный дом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую областиВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской областиТри человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле
орловская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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орловская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, пво, вооруженные силы россии, андрей клычков
Силы ПВО сбили беспилотники над Орловской областью
Над Орловской областью уничтожены беспилотники - губернатор
06:56 24.01.2024 (обновлено: 07:50 24.01.2024)