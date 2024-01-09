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Атака украинских БПЛА на Орел: пострадал многоквартирный дом
Атака украинских БПЛА на Орел: пострадал многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Атака украинских БПЛА на Орел: пострадал многоквартирный дом
В результате падения украинского беспилотника на территории города Орел был причинен ущерб жилому дому. Об этом сообщает мэр Юрий Парахин. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T18:38
2024-01-09T18:38
2024-01-09T18:38
орел
новости
россия
беспилотник (бпла, дрон)
юрий парахин
украина
андрей клычков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В результате падения украинского беспилотника на территории города Орел был причинен ущерб жилому дому. Об этом сообщает мэр Юрий Парахин.По словам Парахина, на месте происшествия работают оперативные службы силового блока города и области. Кроме того, в администрации Орла создана комиссия по ЧС. Совместно с управляющей компанией и специалистами территориального управления она занимается восстановлением повреждений. Для жильцов развернуты пункты временного размещения, куда они могут прийти при необходимости.Во вторник, по сообщению Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, 9 января два вражеских беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Возгорание было оперативно локализовано. Три человека ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавшийСемью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в СевастополеБеспилотник упал на резервуар с топливом в Орле
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орел, новости, россия, беспилотник (бпла, дрон), юрий парахин, украина, андрей клычков
Атака украинских БПЛА на Орел: пострадал многоквартирный дом
Многоквартирный дом пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Орел