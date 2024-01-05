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Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе
Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе
В Севастополе после массированной атаки ВСУ есть попадания в жилой дом, часть ракеты упала в реку, данные жильцов о неразорвавшемся снаряде в жилом секторе... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T00:34
2024-01-05T00:49
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после массированной атаки ВСУ есть попадания в жилой дом, часть ракеты упала в реку, данные жильцов о неразорвавшемся снаряде в жилом секторе подтвердились. Губернатор Михаил Развожаев на суженном заседании оперштаба рассказал о дальнейших действиях оперативных служб.По его данным, часть ракеты упала в реку в селе Черноречье. "Ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания Пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - уточнил Развожаев.Обломков и повреждений в микрорайоне Стрелецкая бухта не обнаружено. В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один взрослый человек, расказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.Кроме того, позже в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.
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РИА Новости Крым
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севастополь, атаки всу на крым, происшествия, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе

В Севастополе обломки ракеты попали в жилой дом и реку - Развожаев

00:34 05.01.2024 (обновлено: 00:49 05.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после массированной атаки ВСУ есть попадания в жилой дом, часть ракеты упала в реку, данные жильцов о неразорвавшемся снаряде в жилом секторе подтвердились. Губернатор Михаил Развожаев на суженном заседании оперштаба рассказал о дальнейших действиях оперативных служб.
"По ситуации на ул. Глухова – три человека эвакуированы из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения", - написал глава города.
По его данным, часть ракеты упала в реку в селе Черноречье.
"Ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания Пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - уточнил Развожаев.
Обломков и повреждений в микрорайоне Стрелецкая бухта не обнаружено.

"Информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась. ️А вот данные о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ подтверждены. Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения", - добавил глава региона.

В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один взрослый человек, расказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.
Кроме того, позже в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.
 
СевастопольАтаки ВСУ на КрымПроисшествияМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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