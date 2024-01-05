https://crimea.ria.ru/20240105/semyu-evakuirovali-posle-popadaniya-oskolkov-rakety-v-dom-v-sevastopole-1133991966.html

Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе

Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе

В Севастополе после массированной атаки ВСУ есть попадания в жилой дом, часть ракеты упала в реку, данные жильцов о неразорвавшемся снаряде в жилом секторе... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T00:34

2024-01-05T00:34

2024-01-05T00:49

севастополь

атаки всу на крым

происшествия

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новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после массированной атаки ВСУ есть попадания в жилой дом, часть ракеты упала в реку, данные жильцов о неразорвавшемся снаряде в жилом секторе подтвердились. Губернатор Михаил Развожаев на суженном заседании оперштаба рассказал о дальнейших действиях оперативных служб.По его данным, часть ракеты упала в реку в селе Черноречье. "Ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания Пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - уточнил Развожаев.Обломков и повреждений в микрорайоне Стрелецкая бухта не обнаружено. В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один взрослый человек, расказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.Кроме того, позже в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, происшествия, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя