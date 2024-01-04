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10 украинских ракет сбиты над Крымом
10 украинских ракет сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 04.01.2024
10 украинских ракет сбиты над Крымом
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны Росси. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T17:49
2024-01-04T17:49
2024-01-04T17:53
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны Росси.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что над городом сбиты несколько воздушных целей, военные продолжали отражать массированную атаку. При падении обломков предварительно пострадал один человек.Сирена воздушной тревоги звучит в городе с 16:40. Военные используют табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост второй раз за день закрыт для автомобилей.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым, общество, пво, новости крыма
10 украинских ракет сбиты над Крымом
Над Крымом уничтожены 10 украинских ракет - Минобороны
17:49 04.01.2024 (обновлено: 17:53 04.01.2024)