https://crimea.ria.ru/20240104/10-ukrainskikh-raket-sbity-nad-krymom-1133985987.html

10 украинских ракет сбиты над Крымом

10 украинских ракет сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 04.01.2024

10 украинских ракет сбиты над Крымом

В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны Росси. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T17:49

2024-01-04T17:49

2024-01-04T17:53

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

министерство обороны рф

крым

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны Росси.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что над городом сбиты несколько воздушных целей, военные продолжали отражать массированную атаку. При падении обломков предварительно пострадал один человек.Сирена воздушной тревоги звучит в городе с 16:40. Военные используют табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост второй раз за день закрыт для автомобилей.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым, общество, пво, новости крыма