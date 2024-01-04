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10 украинских ракет сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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10 украинских ракет сбиты над Крымом
10 украинских ракет сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 04.01.2024
10 украинских ракет сбиты над Крымом
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны Росси. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T17:49
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны Росси.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что над городом сбиты несколько воздушных целей, военные продолжали отражать массированную атаку. При падении обломков предварительно пострадал один человек.Сирена воздушной тревоги звучит в городе с 16:40. Военные используют табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост второй раз за день закрыт для автомобилей.
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым, общество, пво, новости крыма
10 украинских ракет сбиты над Крымом

Над Крымом уничтожены 10 украинских ракет - Минобороны

17:49 04.01.2024 (обновлено: 17:53 04.01.2024)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны Росси.
"4 января около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя сообщил, что над городом сбиты несколько воздушных целей, военные продолжали отражать массированную атаку. При падении обломков предварительно пострадал один человек.
Сирена воздушной тревоги звучит в городе с 16:40. Военные используют табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост второй раз за день закрыт для автомобилей.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФКрымОбществоПВОНовости Крыма
 
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