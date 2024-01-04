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Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

Над Севастополем сбили несколько воздушных целей - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

Российские системы противовоздушной обороны сбили над Севастополем несколько воздушных целей. Военные продолжают отражать атаку. Об этом пишет губернатор Михаил РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T17:21

2024-01-04T17:21

2024-01-04T17:24

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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пво

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили над Севастополем несколько воздушных целей. Военные продолжают отражать атаку. Об этом пишет губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что на данный момент повреждений инфраструктуры не зафиксировано."Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - обратился губернатор к горожанам и призвал не снимать работу ПВО.В Севастополе с 16:40 звучит сирена воздушной тревоги. Крымский мост перекрыт для проезда автомобилей.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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