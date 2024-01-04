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Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
Российские системы противовоздушной обороны сбили над Севастополем несколько воздушных целей. Военные продолжают отражать атаку. Об этом пишет губернатор Михаил РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T17:21
2024-01-04T17:21
2024-01-04T17:24
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили над Севастополем несколько воздушных целей. Военные продолжают отражать атаку. Об этом пишет губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что на данный момент повреждений инфраструктуры не зафиксировано."Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - обратился губернатор к горожанам и призвал не снимать работу ПВО.В Севастополе с 16:40 звучит сирена воздушной тревоги. Крымский мост перекрыт для проезда автомобилей.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, происшествия, новости крыма
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
ПВО сбили над Севастополем несколько воздушных целей - Развожаев
17:21 04.01.2024 (обновлено: 17:24 04.01.2024)