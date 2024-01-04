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В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт
В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T16:40
2024-01-04T16:40
2024-01-04T16:41
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Ранее для автомобилей был повторно закрыт проезд по Крымскому мосту.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт
Севастополе объявлена воздушная тревога - Развожаев
16:40 04.01.2024 (обновлено: 16:41 04.01.2024)