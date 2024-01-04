https://crimea.ria.ru/20240104/v-sevastopole-u-zhilykh-domov-upala-sbitaya-raketa-i-ne-vzorvalas-1133987703.html

В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась

В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась

Неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T18:45

2024-01-04T18:45

2024-01-04T18:56

севастополь

атаки всу на крым

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в четверг российские военные отразили самую массированную за последнее время атаку на Севастополь."Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время", - уточнил он своем Telegram-канале.По информации губернатора, осколки упали в разных районах города. Так, на улице Глухова после попадания осколка в дом пострадал один взрослый человек, а также сильно напуган шестилетний ребенок.Кроме того, осколок снаряда упал на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки ракеты легли рядом с жилыми домами. К этому моменту данные о повреждениях уточняется. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.В четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя сообщил, что при падении обломков предварительно пострадал один человек.Сирена воздушной тревоги звучала в городе больше часа. Военные использовали табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост все еще закрыт для автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавшийНад Севастополем сбили несколько воздушных целейДым на внутреннем рейде Севастополя - что происходит

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, происшествия