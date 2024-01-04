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В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась
В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась
Неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T18:45
2024-01-04T18:45
2024-01-04T18:56
севастополь
атаки всу на крым
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в четверг российские военные отразили самую массированную за последнее время атаку на Севастополь."Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время", - уточнил он своем Telegram-канале.По информации губернатора, осколки упали в разных районах города. Так, на улице Глухова после попадания осколка в дом пострадал один взрослый человек, а также сильно напуган шестилетний ребенок.Кроме того, осколок снаряда упал на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки ракеты легли рядом с жилыми домами. К этому моменту данные о повреждениях уточняется. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.В четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя сообщил, что при падении обломков предварительно пострадал один человек.Сирена воздушной тревоги звучала в городе больше часа. Военные использовали табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост все еще закрыт для автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавшийНад Севастополем сбили несколько воздушных целейДым на внутреннем рейде Севастополя - что происходит
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севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, происшествия
В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась
В жилом секторе Севастополя упала неразорвавшаяся украинская ракета - Развожаев
18:45 04.01.2024 (обновлено: 18:56 04.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112". - призвал жителей глава города.
По словам Развожаева, в четверг российские военные отразили самую массированную за последнее время атаку на Севастополь.
"Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время", - уточнил он своем Telegram-канале.
По информации губернатора, осколки упали в разных районах города. Так, на улице Глухова после попадания осколка в дом пострадал один взрослый человек, а также сильно напуган шестилетний ребенок.
Кроме того, осколок снаряда упал на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки ракеты легли рядом с жилыми домами. К этому моменту данные о повреждениях уточняется. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
"В Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная, повреждений частного сектора нет, люди не пострадали. Опасности нет", - уточнил губернатор.
В четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет
. Губернатор Севастополя сообщил, что при падении обломков предварительно пострадал
один человек.
Сирена воздушной тревоги звучала
в городе больше часа
. Военные использовали табельные средства маскировки
в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост все еще закрыт
для автомобилей.
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