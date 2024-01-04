https://crimea.ria.ru/20240104/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1133948613.html

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T18:09

2024-01-04T18:09

2024-01-04T18:11

воздушная тревога в севастополе

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В городе в четверг сирена звучала больше часа. По данным губернатора Михаила Развожаева, зафиксированы падения обломков воздушных целей на инфраструктуру в разных районах. Предварительно, есть один пострадавший.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

https://crimea.ria.ru/20240104/10-ukrainskikh-raket-sbity-nad-krymom-1133985987.html

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2024

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воздушная тревога в севастополе, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, михаил развожаев