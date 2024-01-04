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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T18:09
2024-01-04T18:11
воздушная тревога в севастополе
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безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В городе в четверг сирена звучала больше часа. По данным губернатора Михаила Развожаева, зафиксированы падения обломков воздушных целей на инфраструктуру в разных районах. Предварительно, есть один пострадавший.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, михаил развожаев
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

18:09 04.01.2024 (обновлено: 18:11 04.01.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В городе в четверг сирена звучала больше часа. По данным губернатора Михаила Развожаева, зафиксированы падения обломков воздушных целей на инфраструктуру в разных районах. Предварительно, есть один пострадавший.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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