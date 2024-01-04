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Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник
Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник
Вражеский беспилотник уничтожен российскими ПВО в акватории Черного моря вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T21:05
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
происшествия
пво
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник уничтожен российскими ПВО в акватории Черного моря вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что при падении обломков предварительно пострадал один человек. По данным главы города, эта атака стала одной из самых массированных.Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты части ракеты легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорваласьПереоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областьюВ Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, пво, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник

Украинский дрон уничтожен в северо-западной части Черного моря - Минобороны

21:05 04.01.2024 (обновлено: 21:27 04.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник уничтожен российскими ПВО в акватории Черного моря вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны.
"4 января около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - сказано в сообщении.
Ранее в четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что при падении обломков предварительно пострадал один человек. По данным главы города, эта атака стала одной из самых массированных.
Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты части ракеты легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымПроисшествияПВОНовости КрымаОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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