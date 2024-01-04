https://crimea.ria.ru/20240104/nad-chernym-morem-unichtozhen-ukrainskiy-bespilotnik-1133990662.html

Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник

Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник

Вражеский беспилотник уничтожен российскими ПВО в акватории Черного моря вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T21:05

2024-01-04T21:05

2024-01-04T21:27

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник уничтожен российскими ПВО в акватории Черного моря вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что при падении обломков предварительно пострадал один человек. По данным главы города, эта атака стала одной из самых массированных.Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты части ракеты легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорваласьПереоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областьюВ Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, пво, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя