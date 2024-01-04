https://crimea.ria.ru/20240104/pereoborudovannaya-raketa-s-200-perekhvachena-nad-lipetskoy-oblastyu-1133989291.html
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью
Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Липецкой областью вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T20:12
2024-01-04T20:12
2024-01-04T20:17
липецкая область
министерство обороны рф
пво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110859/89/1108598984_0:41:966:584_1920x0_80_0_0_bbcdb560a6e0dd9953e08e41cd1e6d3a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Липецкой областью вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны России.В четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя сообщил, что при падении обломков предварительно пострадал один человек. По данным главы города, эта атака стала одной из самых массированных.Сирена воздушной тревоги звучала больше часа. Военные использовали табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост все еще закрыт для автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорваласьВложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают КиевВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
липецкая область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110859/89/1108598984_68:0:899:623_1920x0_80_0_0_50ef12d4f6117293e69670611631de95.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, министерство обороны рф, пво, происшествия
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью
Украинская ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью - Минобороны
20:12 04.01.2024 (обновлено: 20:17 04.01.2024)