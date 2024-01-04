Рейтинг@Mail.ru
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240104/pereoborudovannaya-raketa-s-200-perekhvachena-nad-lipetskoy-oblastyu-1133989291.html
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью
Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Липецкой областью вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T20:12
2024-01-04T20:17
липецкая область
министерство обороны рф
пво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110859/89/1108598984_0:41:966:584_1920x0_80_0_0_bbcdb560a6e0dd9953e08e41cd1e6d3a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Липецкой областью вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны России.В четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя сообщил, что при падении обломков предварительно пострадал один человек. По данным главы города, эта атака стала одной из самых массированных.Сирена воздушной тревоги звучала больше часа. Военные использовали табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост все еще закрыт для автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорваласьВложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают КиевВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110859/89/1108598984_68:0:899:623_1920x0_80_0_0_50ef12d4f6117293e69670611631de95.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
липецкая область, министерство обороны рф, пво, происшествия
Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью

Украинская ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью - Минобороны

20:12 04.01.2024 (обновлено: 20:17 04.01.2024)
 
© AP Photo/ Andrew KanyshchevПуск украинской ракеты С-200
Пуск украинской ракеты С-200
© AP Photo/ Andrew Kanyshchev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Липецкой областью вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области", - сказано в сообщении.
В четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя сообщил, что при падении обломков предварительно пострадал один человек. По данным главы города, эта атака стала одной из самых массированных.
Сирена воздушной тревоги звучала больше часа. Военные использовали табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост все еще закрыт для автомобилей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась
Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев
ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
 
Липецкая областьМинистерство обороны РФПВОПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев
20:33В храме Голой Пристани впервые после подрыва Каховской ГЭС пройдет служба
20:17Движение по Крымскому мосту открыто
20:12Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью
19:57В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением
19:35Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал
19:14Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь Вашингтона
18:45В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась
18:33Экскаватор наехал на мину в Белгородской области, есть пострадавший
18:09Отбой воздушной тревоги в Севастополе
17:4910 украинских ракет сбиты над Крымом
17:35В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший
17:21Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
17:21В Белгороде продлили школьные каникулы
17:06Дым на внутреннем рейде Севастополя - что происходит
16:59ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
16:40В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт
16:40Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты
16:26Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта
16:09Сотни машин в очереди у Крымского моста: актуальные данные на 16:00
Лента новостейМолния