https://crimea.ria.ru/20240104/pereoborudovannaya-raketa-s-200-perekhvachena-nad-lipetskoy-oblastyu-1133989291.html

Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью

Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Переоборудованная ракета С-200 перехвачена над Липецкой областью

Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Липецкой областью вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T20:12

2024-01-04T20:12

2024-01-04T20:17

липецкая область

министерство обороны рф

пво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Липецкой областью вечером в четверг. Об этом сообщили в Минобороны России.В четверг российские ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет. Губернатор Севастополя сообщил, что при падении обломков предварительно пострадал один человек. По данным главы города, эта атака стала одной из самых массированных.Сирена воздушной тревоги звучала больше часа. Военные использовали табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост все еще закрыт для автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорваласьВложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают КиевВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов

липецкая область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, министерство обороны рф, пво, происшествия