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ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов - РИА Новости Крым, 04.01.2024
ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
В результате удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T12:42
2024-01-04T12:43
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В результате удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Всего, по данным губернатора, за минувшие сутки ВСУ выпустили более 60 снарядов по пяти районам Белгородской области. Кроме того, враг предпринял около десяти попыток атаковать населенные пункты с помощью дронов-камикадзе.Так, от обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре села в Белгородском районе области. Обошлось без пострадавших."В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Глотово – зафиксировано семь прилетов. Пострадавших нет. Повреждены две линии электропередачи. В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Середа – два. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.Кроме того, в селе Муром ВСУ с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. Повреждения получил частный дом. Также под минометный обстрел попал поселок Красное – сюда пришлось два прилета. Пострадавших нет, добавил Гладков.Накануне сообщалось, что при ударе ВСУ по Белгородской области 14-летняя девочка получила осколочное ранение грудной клетки.В среду утром над областью силами ПВО были уничтожены шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракетЧисло погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов

ВСУ за сутки обстреляли Белгород и пять районов области ракетами и дронами-камикадзе

12:42 04.01.2024 (обновлено: 12:43 04.01.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В результате удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Белгороде в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных жилых домовладений, шесть квартир в шести многоэтажках и 12 хозсубъектов. Также повреждены 13 автомобилей. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Всего, по данным губернатора, за минувшие сутки ВСУ выпустили более 60 снарядов по пяти районам Белгородской области. Кроме того, враг предпринял около десяти попыток атаковать населенные пункты с помощью дронов-камикадзе.
Так, от обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре села в Белгородском районе области. Обошлось без пострадавших.
"В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Глотово – зафиксировано семь прилетов. Пострадавших нет. Повреждены две линии электропередачи. В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Середа – два. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Кроме того, в селе Муром ВСУ с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. Повреждения получил частный дом. Также под минометный обстрел попал поселок Красное – сюда пришлось два прилета. Пострадавших нет, добавил Гладков.
Накануне сообщалось, что при ударе ВСУ по Белгородской области 14-летняя девочка получила осколочное ранение грудной клетки.
В среду утром над областью силами ПВО были уничтожены шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха".
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