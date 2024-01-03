https://crimea.ria.ru/20240103/14-letnyaya-devochka-ranena-pri-atake-vsu-na-selo-v-belgorodskoy-oblasti-1133966979.html
14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области
14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.01.2024
14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области
14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T11:20
2024-01-03T11:20
2024-01-03T11:20
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Всего, по данным губернатора, за минувшие сутки ВСУ выпустили более 54 снарядов по шести районам Белгородской области. Обстрелами повреждены 94 частных дома, семь квартир в шести многоэтажках, семь хозобъектов, три гаража, 52 автомобиля и ЛЭП.За прошедшие сутки Белгород и Белгородской район были атакованы врагом четыре раза. В результате обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.В среду утром над областью силами ПВО были уничтожены шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракетНесколько воздушных целей сбиты на подлете к БелгородуВ Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области
При ударе ВСУ по Белгородской области девочка получила осколочное ранение грудной клетки