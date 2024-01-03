https://crimea.ria.ru/20240103/14-letnyaya-devochka-ranena-pri-atake-vsu-na-selo-v-belgorodskoy-oblasti-1133966979.html

14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области

14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.01.2024

14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области

14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T11:20

2024-01-03T11:20

2024-01-03T11:20

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Всего, по данным губернатора, за минувшие сутки ВСУ выпустили более 54 снарядов по шести районам Белгородской области. Обстрелами повреждены 94 частных дома, семь квартир в шести многоэтажках, семь хозобъектов, три гаража, 52 автомобиля и ЛЭП.За прошедшие сутки Белгород и Белгородской район были атакованы врагом четыре раза. В результате обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.В среду утром над областью силами ПВО были уничтожены шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракетНесколько воздушных целей сбиты на подлете к БелгородуВ Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости