https://crimea.ria.ru/20240103/vsu-udarili-po-belgorodu-iz-rszo-olkha-i-tochkoy-u-sbity-12-raket-1133965936.html

ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет

ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет - РИА Новости Крым, 03.01.2024

ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет

Российские системы противовоздушной обороны в среду утром сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T09:19

2024-01-03T09:19

2024-01-03T09:25

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в среду утром сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Утром 3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду ПВО сбили несколько воздушных целей. Спустя непродолжительное время в городе снова была объявлена ракетная опасность. Никто не пострадал. 2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения. За сутки враг предпринял четыре атаки на город, в том числе ракетами ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по БелгородуСемьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейЧисло погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка

белгород

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, министерство обороны рф