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ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет
ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет - РИА Новости Крым, 03.01.2024
ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет
Российские системы противовоздушной обороны в среду утром сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T09:19
2024-01-03T09:19
2024-01-03T09:25
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в среду утром сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Утром 3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду ПВО сбили несколько воздушных целей. Спустя непродолжительное время в городе снова была объявлена ракетная опасность. Никто не пострадал. 2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения. За сутки враг предпринял четыре атаки на город, в том числе ракетами ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по БелгородуСемьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейЧисло погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, министерство обороны рф
ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет
ПВО в среду утром уничтожили над Белгородской областью 12 ракет "Точка-У" и "Ольха"
09:19 03.01.2024 (обновлено: 09:25 03.01.2024)