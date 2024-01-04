Рейтинг@Mail.ru
Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240104/devochku-s-tyazhelymi-raneniyami-napravili-iz-belgoroda-v-moskvu--1133979006.html
Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву
Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву
Маленькая девочка, которая получила тяжелые ранения при ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря, перевезена на лечение в одну из московских клиник. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T10:32
2024-01-04T10:32
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
здравоохранение в россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ed4b5c670f239da673b24fddfa65f44a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Маленькая девочка, которая получила тяжелые ранения при ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря, перевезена на лечение в одну из московских клиник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ребенка передали московским врачамКроме того, Гладков уточнил, что два человека переведены из реанимационных в общие палаты. Необходимые лекарства в больницах есть, врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших в результате украинского обстрела белгородцев, добавил он."По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях – сейчас их 66 (четыре выписано)", - написал в своем Telegram-канале Гладков.В Белгороде находят вражеские боеприпасыПо информации губернатора, в городе продолжают работы по утилизации неразорвавшихся боеприпасов ВСУ. Накануне для этого были эвакуированы из своих домов 600 человек."На улице Красноармейской эвакуировано 600 человек: 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых", - сообщил он, отметив, что в четверг работы по обезвреживанию боеприпасов на улице Красноармейской, а также в микрорайоне Улитка, продолжатся.Гладков призвал белгородцев четко придерживаться инструкций сотрудников МЧС, полиции, самообороны и доверять исключительно официальным источникам информации."Надеюсь, что все мероприятия по обезвреживанию сегодня будут завершены", - добавил он.Как идут работы по восстановлению жильяПо словам Гладкова, в городе работает 14 предприятий, задействованных в восстановлении жилья, активно изготавливаются стеклопакеты."На предприятиях был, сам смотрел, как работы начались, поэтому проблем с изготовлением стеклопакетов нет. Уже восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3000 квадратных метров предстоит еще выполнить работ по замене окон", - написал он.Кроме того, в двух квартирах, которые пострадали сильнее других (на проспекте Славы и на Народном бульваре), уже приступили к внутренним отделочным работам. Также началось восстановление кровель, поврежденных в результате вражеских обстрелов.Атака ВСУ на Белгород и ее последствияДнем в субботу, 30 декабря, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.Из-за событий в Белгороде отменены праздничные фейерверки в городах Дальнего Востока - во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Магадане и многих других городах страны.Полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев прибыл в город, вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком, были осмотрены места ударов ВСУ.К работе по ликвидации последствий атаки подключены более 250 волонтеров.Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не бить по населенным пунктам, гражданским объектам и мирным людям.Представитель Украины Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".В среду утром российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ, сообщили в Минобороны.2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по БелгородуСемьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_34b82c5422edb26e60f72db3de0ce221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, здравоохранение в россии, общество, новости
Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву

Тяжело раненную при атаке ВСУ девочку транспортировали из Белгорода в Москву

10:32 04.01.2024
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Depositphotos.com AlexLipa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Маленькая девочка, которая получила тяжелые ранения при ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря, перевезена на лечение в одну из московских клиник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ребенка передали московским врачам

"Самый маленький пациент – девочка, которая получила очень серьезное ранение, сейчас ее состояние здоровья позволило нам транспортировать ее в Москву. Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ту помощь, которая ей так необходима", - написал он.

Кроме того, Гладков уточнил, что два человека переведены из реанимационных в общие палаты. Необходимые лекарства в больницах есть, врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших в результате украинского обстрела белгородцев, добавил он.
"По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях – сейчас их 66 (четыре выписано)", - написал в своем Telegram-канале Гладков.

В Белгороде находят вражеские боеприпасы

По информации губернатора, в городе продолжают работы по утилизации неразорвавшихся боеприпасов ВСУ. Накануне для этого были эвакуированы из своих домов 600 человек.
"На улице Красноармейской эвакуировано 600 человек: 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых", - сообщил он, отметив, что в четверг работы по обезвреживанию боеприпасов на улице Красноармейской, а также в микрорайоне Улитка, продолжатся.
Гладков призвал белгородцев четко придерживаться инструкций сотрудников МЧС, полиции, самообороны и доверять исключительно официальным источникам информации.
"Надеюсь, что все мероприятия по обезвреживанию сегодня будут завершены", - добавил он.

Как идут работы по восстановлению жилья

По словам Гладкова, в городе работает 14 предприятий, задействованных в восстановлении жилья, активно изготавливаются стеклопакеты.
"На предприятиях был, сам смотрел, как работы начались, поэтому проблем с изготовлением стеклопакетов нет. Уже восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3000 квадратных метров предстоит еще выполнить работ по замене окон", - написал он.
Кроме того, в двух квартирах, которые пострадали сильнее других (на проспекте Славы и на Народном бульваре), уже приступили к внутренним отделочным работам. Также началось восстановление кровель, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

Атака ВСУ на Белгород и ее последствия

Днем в субботу, 30 декабря, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.
Из-за событий в Белгороде отменены праздничные фейерверки в городах Дальнего Востока - во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Магадане и многих других городах страны.
Полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев прибыл в город, вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком, были осмотрены места ударов ВСУ.
К работе по ликвидации последствий атаки подключены более 250 волонтеров.
Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не бить по населенным пунктам, гражданским объектам и мирным людям.
Представитель Украины Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".
В среду утром российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ, сообщили в Минобороны.
2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ
70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19В Севастополе два часа будет громко - причина
14:17Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ
14:06Очередь у Крымского моста выросла в пять раз
13:52На этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину
13:37В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь
13:06Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ
13:0178 человек погибли при землетрясении в Японии
12:42ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
12:20Что с мобильной связью в Крыму – ответ Аксенова
12:05У Крымского моста начала расти очередь
11:54Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в четверг
11:33Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки
11:02Плана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада
10:32Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву
10:05Крымский мост снова открыт для проезда
09:56Крымский мост закрыт
09:36Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
09:15Подъезды к Крымскому мосту: данные на утро среды
09:02Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму
08:41Родину предать не могла: сто лет назад родилась Герой России Абденанова
Лента новостейМолния