https://crimea.ria.ru/20240104/devochku-s-tyazhelymi-raneniyami-napravili-iz-belgoroda-v-moskvu--1133979006.html

Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву

Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву

Маленькая девочка, которая получила тяжелые ранения при ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря, перевезена на лечение в одну из московских клиник. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T10:32

2024-01-04T10:32

2024-01-04T10:32

белгород

атака всу на белгород

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общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Маленькая девочка, которая получила тяжелые ранения при ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря, перевезена на лечение в одну из московских клиник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ребенка передали московским врачамКроме того, Гладков уточнил, что два человека переведены из реанимационных в общие палаты. Необходимые лекарства в больницах есть, врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших в результате украинского обстрела белгородцев, добавил он."По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях – сейчас их 66 (четыре выписано)", - написал в своем Telegram-канале Гладков.В Белгороде находят вражеские боеприпасыПо информации губернатора, в городе продолжают работы по утилизации неразорвавшихся боеприпасов ВСУ. Накануне для этого были эвакуированы из своих домов 600 человек."На улице Красноармейской эвакуировано 600 человек: 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых", - сообщил он, отметив, что в четверг работы по обезвреживанию боеприпасов на улице Красноармейской, а также в микрорайоне Улитка, продолжатся.Гладков призвал белгородцев четко придерживаться инструкций сотрудников МЧС, полиции, самообороны и доверять исключительно официальным источникам информации."Надеюсь, что все мероприятия по обезвреживанию сегодня будут завершены", - добавил он.Как идут работы по восстановлению жильяПо словам Гладкова, в городе работает 14 предприятий, задействованных в восстановлении жилья, активно изготавливаются стеклопакеты."На предприятиях был, сам смотрел, как работы начались, поэтому проблем с изготовлением стеклопакетов нет. Уже восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3000 квадратных метров предстоит еще выполнить работ по замене окон", - написал он.Кроме того, в двух квартирах, которые пострадали сильнее других (на проспекте Славы и на Народном бульваре), уже приступили к внутренним отделочным работам. Также началось восстановление кровель, поврежденных в результате вражеских обстрелов.Атака ВСУ на Белгород и ее последствияДнем в субботу, 30 декабря, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.Из-за событий в Белгороде отменены праздничные фейерверки в городах Дальнего Востока - во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Магадане и многих других городах страны.Полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев прибыл в город, вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком, были осмотрены места ударов ВСУ.К работе по ликвидации последствий атаки подключены более 250 волонтеров.Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не бить по населенным пунктам, гражданским объектам и мирным людям.Представитель Украины Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".В среду утром российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ, сообщили в Минобороны.2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по БелгородуСемьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, здравоохранение в россии, общество, новости