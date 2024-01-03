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Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ
Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ
Два неразорвавшихся снаряда в боеготовности нашли в Белгороде после атаки вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T13:41
2024-01-03T13:41
2024-01-03T13:41
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атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
валентин демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Два неразорвавшихся снаряда в боеготовности нашли в Белгороде после атаки вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.В среду утром российские ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 ракет - шесть реактивной системы залпового огня "Ольха" и шесть ТРК "Точка-У".Во вторник ВСУ предприняли четыре попытки атаковать Белгородскую область. Один неразорвавшийся снаряд нашли и обезвредили в городе 2 января.Трижды враг атаковал Белгород и Белгородский район из реактивных систем залпового огня "Ольха", выпустив по населенным пунктам региона 17 реактивных снарядов. Все они были перехвачены российскими средствами ПВО. В результате, один человек погиб и 11 получили ранения. Также была ранена 14-летняя девочка.В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу были сбиты девять воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по БелгородуНесколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ
Два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе Белгорода после атаки ВСУ