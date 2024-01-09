https://crimea.ria.ru/20240109/nad-dvumya-regionami-rossii-sbili-i-perekhvatili-6-vrazheskikh-bespilotnikov-1134060608.html

Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников

Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T15:50

2024-01-09T15:50

2024-01-09T15:50

орловская область

орел

министерство обороны рф

пво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

обстрелы курской области

курская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Об этом сообщает Минобороны.Во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. В свою очередь глава Курской области Роман Старовойт заявил о гибели женщины под огнем боевиков.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. Накануне киевский режим атаковал дронами территорию Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известноНа подлете к Белгороду сбита воздушная цельСилами ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря

орловская область

орел

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, орел, министерство обороны рф, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы курской области, курская область, новости