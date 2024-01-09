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Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников
Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T15:50
2024-01-09T15:50
2024-01-09T15:50
орловская область
орел
министерство обороны рф
пво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Об этом сообщает Минобороны.Во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. В свою очередь глава Курской области Роман Старовойт заявил о гибели женщины под огнем боевиков.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. Накануне киевский режим атаковал дронами территорию Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известноНа подлете к Белгороду сбита воздушная цельСилами ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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орловская область, орел, министерство обороны рф, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы курской области, курская область, новости
Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников
Средства ПВО сбили над Курской областью 4 дрона и перехватили еще 2 над Орловской областью