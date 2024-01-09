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Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников
Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T15:50
2024-01-09T15:50
орловская область
орел
министерство обороны рф
пво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Об этом сообщает Минобороны.Во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. В свою очередь глава Курской области Роман Старовойт заявил о гибели женщины под огнем боевиков.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. Накануне киевский режим атаковал дронами территорию Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известноНа подлете к Белгороду сбита воздушная цельСилами ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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орловская область, орел, министерство обороны рф, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы курской области, курская область, новости
Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников

Средства ПВО сбили над Курской областью 4 дрона и перехватили еще 2 над Орловской областью

15:50 09.01.2024
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Об этом сообщает Минобороны.
Во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. В свою очередь глава Курской области Роман Старовойт заявил о гибели женщины под огнем боевиков.
"Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области", – говорится в сообщении.
В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. Накануне киевский режим атаковал дронами территорию Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.
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Орловская областьОрелМинистерство обороны РФПВОПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУОбстрелы Курской областиКурская областьНовости
 
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