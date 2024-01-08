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Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
8 января около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T17:41
2024-01-08T17:41
2024-01-08T17:49
министерство обороны рф
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. 8 января около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации., сообщают в Министерстве обороны России.7 января украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Он был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны УкраиныШесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
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министерство обороны рф, брянская область, всу (вооруженные силы украины), украина
Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
Минобороны РФ: ПВО сбили украинские беспилотники ВСУ над Брянской областью
17:41 08.01.2024 (обновлено: 17:49 08.01.2024)