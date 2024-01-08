Рейтинг@Mail.ru
Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240108/kiev-snova-atakoval-bryansk-bespilotnikami-1134042494.html
Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
8 января около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T17:41
2024-01-08T17:49
министерство обороны рф
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124584148_0:313:808:768_1920x0_80_0_0_20544f95d788c3e9277a98cefdbc2faa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. 8 января около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации., сообщают в Министерстве обороны России.7 января украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Он был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны УкраиныШесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
брянская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124584148_0:237:808:843_1920x0_80_0_0_e592401a80224c1a3563d134a7bffdcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, брянская область, всу (вооруженные силы украины), украина
Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками

Минобороны РФ: ПВО сбили украинские беспилотники ВСУ над Брянской областью

17:41 08.01.2024 (обновлено: 17:49 08.01.2024)
 
© Telegram-канал группы Мы из ДжанкояСбитый беспилотник в Джанкое
Сбитый беспилотник в Джанкое
© Telegram-канал группы Мы из Джанкоя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. 8 января около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации., сообщают в Министерстве обороны России.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
7 января украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Он был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
 
Министерство обороны РФБрянская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Менее трети американцев довольны ситуацией в США при демократах у власти
18:22На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение
17:41Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
17:19Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет
16:54На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно
16:29В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку
16:27Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"
16:157 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье
15:53Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздников
15:22Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ
14:19На Крымском мосту растет очередь
14:01Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены
13:42Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков
13:41Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
13:09"Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине
13:02Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам
12:43В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма
12:07В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова
11:39В поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиян
11:29Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима
Лента новостейМолния