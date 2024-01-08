https://crimea.ria.ru/20240108/kiev-snova-atakoval-bryansk-bespilotnikami-1134042494.html

Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками

Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками

8 января около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T17:41

2024-01-08T17:41

2024-01-08T17:49

министерство обороны рф

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. 8 января около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации., сообщают в Министерстве обороны России.7 января украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Он был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны УкраиныШесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма

брянская область

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, брянская область, всу (вооруженные силы украины), украина