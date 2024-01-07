https://crimea.ria.ru/20240107/v-bryanskoy-oblasti-sorvana-ataka-ukrainskogo-bespilotnika--chto-izvestno-1134034172.html

В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно

В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно - РИА Новости Крым, 07.01.2024

В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно

Украинский беспилотник уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T14:25

2024-01-07T14:25

2024-01-07T14:28

всу (вооруженные силы украины)

александр богомаз

брянская область

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Погарского района с помощью БПЛА", – написал он в Telegram-канале. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона. В Минобороны уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 13 часов. Как сообщалось, 1 января средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью был подавлен украинский разведывательный беспилотник. 30 декабря в результате обстрела ВСУ сел Кистер и Борщево Погарского района области погиб девятилетний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчинаНад Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известноДва украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации

брянская область

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всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, брянская область, министерство обороны рф, армия и флот