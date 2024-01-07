Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240107/v-bryanskoy-oblasti-sorvana-ataka-ukrainskogo-bespilotnika--chto-izvestno-1134034172.html
В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно
В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно - РИА Новости Крым, 07.01.2024
В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно
Украинский беспилотник уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T14:25
2024-01-07T14:28
всу (вооруженные силы украины)
александр богомаз
брянская область
министерство обороны рф
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/06/1128019656_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_c52f7d1a4e4d7dca9b5faef156ee29bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Погарского района с помощью БПЛА", – написал он в Telegram-канале. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона. В Минобороны уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 13 часов. Как сообщалось, 1 января средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью был подавлен украинский разведывательный беспилотник. 30 декабря в результате обстрела ВСУ сел Кистер и Борщево Погарского района области погиб девятилетний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчинаНад Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известноДва украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/06/1128019656_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb4804d09475b6617b989ceab231e7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, брянская область, министерство обороны рф, армия и флот
В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно

Над Брянской областью уничтожен беспилотник: подробности от губернатора и Минобороны РФ

14:25 07.01.2024 (обновлено: 14:28 07.01.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНад Белгородской областью сбит беспилотник
Над Белгородской областью сбит беспилотник
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен при попытке атаковать объекты инфраструктуры в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Погарского района с помощью БПЛА", – написал он в Telegram-канале.
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.
В Минобороны уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 13 часов.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", – уточнили в ведомстве.
Как сообщалось, 1 января средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью был подавлен украинский разведывательный беспилотник. 30 декабря в результате обстрела ВСУ сел Кистер и Борщево Погарского района области погиб девятилетний ребенок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно
Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр БогомазБрянская областьМинистерство обороны РФАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно
14:14Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки
13:59Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
13:32BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток
13:30Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
13:06Как работает Керченская переправа в воскресенье – оперативная информация
13:01Как стать крымским моржом и не заболеть
12:25Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
11:59Дождь со снегом и мороз идут в Крым
11:44ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные
11:41Количество жертв землетрясения в Японии выросло
11:07Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
11:05Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
10:54В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу
10:30Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и другие регионы
10:12Почти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницах
09:37Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января
09:12Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством
08:54В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги
07:54Переплетение традиций: что в праздновании Рождества осталось от язычества
Лента новостейМолния