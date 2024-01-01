https://crimea.ria.ru/20240101/novaya-popytka-ataki-vsu-podavlen-ukrainskiy-bespilotnik-1133945331.html

Новая попытка атаки ВСУ: подавлен украинский беспилотник

Новая попытка атаки ВСУ: подавлен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Новая попытка атаки ВСУ: подавлен украинский беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T13:03

2024-01-01T13:03

2024-01-01T13:03

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

брянская область

обстрелы брянской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Как сообщалось, 31 декабря прошлого года российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областьюВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS – СальдоНад Крымом сбили еще шесть дронов ВСУ

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность, брянская область, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, александр богомаз