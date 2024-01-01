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Новая попытка атаки ВСУ: подавлен украинский беспилотник
Новая попытка атаки ВСУ: подавлен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Новая попытка атаки ВСУ: подавлен украинский беспилотник
Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T13:03
2024-01-01T13:03
2024-01-01T13:03
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
брянская область
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Как сообщалось, 31 декабря прошлого года российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областьюВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS – СальдоНад Крымом сбили еще шесть дронов ВСУ
брянская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность, брянская область, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, александр богомаз
Новая попытка атаки ВСУ: подавлен украинский беспилотник
Украинский беспилотник подавлен средствами РЭБ над Брянской областью