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Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T18:07
2023-12-31T18:07
2023-12-31T18:11
министерство обороны рф
ростов-на-дону
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее, 17 декабря силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - СальдоУкраинская ракета уничтожена над Азовским моремНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, ростов-на-дону, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, пво
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью - Минобороны
18:07 31.12.2023 (обновлено: 18:11 31.12.2023)