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Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью

Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью

Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T18:07

2023-12-31T18:07

2023-12-31T18:11

министерство обороны рф

ростов-на-дону

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее, 17 декабря силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - СальдоУкраинская ракета уничтожена над Азовским моремНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ростов-на-дону, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, пво