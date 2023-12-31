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Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T18:07
2023-12-31T18:11
министерство обороны рф
ростов-на-дону
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее, 17 декабря силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - СальдоУкраинская ракета уничтожена над Азовским моремНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
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министерство обороны рф, ростов-на-дону, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, пво
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью

Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью - Минобороны

18:07 31.12.2023 (обновлено: 18:11 31.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Тридцать первого декабря текущего года около 17.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Ранее, 17 декабря силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
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Министерство обороны РФРостов-на-ДонуБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиПВО
 
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